Капитан Кирк и мистер Спок возвращаются: дан старт новому "Звездному пути"

Режиссером фильма выступит шоураннер сериалов "Фарго" и "Легион"

Хорошие новости для поклонников вселенной "Звездного пути" (Star Trek). Уже решено, что режиссером и сценаристом нового фильма станет Ноа Хоули, который ранее занимался сериалами "Кости", "Фарго" и "Легион". Об этом пишет Hollywood Reporter.

Ожидается, что в четвертом фильме франшизы Крис Пайн вернется к роли капитана Джеймса Тиберия Кирка, а Закари Куинто и Зои Салдана снова сыграют коммандера Спока и лейтенанта Нийоту Ухура.

Первый из трех фильмов перезапуска фантастической франшизы "Звездный путь" вышел в 2009 году. Первые две части снял Джей Джей Абрамс, а третью — режиссер "Форсажей" Джастин Лин.

Как ранее писал Фокус:

Одна из машин, "сыгравшая" роль в фильме "Ford против Ferrari" (в украинском прокате "Аутсайдеры") будет выставлена на аукцион. Именно на Ford GT40 MKII Кен Майлс в исполнении Кристиана Бэйла боролся за первенство с Кэрроллом Шелби в лице Мэтта Дэймона.