Подарок с намеком: президент Эстонии вручила Владимиру Зеленскому велосипед
2019-11-26 15:23:48
Президент Украины презентовал Керсти Кальюлайд вышиванку
Сейчас президент Украины Владимир Зеленский с супругой пребывают в Эстонии с официальным визитом. И обменялись подарками. Украинский президент получил велосипед. Об этом пишет генеральный директор отдела государственного протокола Эстонии Лаури Бамбус.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд уже договорились активизировать двустороннее сотрудничество на международной арене и сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора, в том числе путем использования соответствующего опыта и лидерства Эстонии в этих сферах.
И в ходе встречи главы государств обменялись подарками. Так, госпожа Кальюлайд получила в подарок вышиванку, а Владимир Зеленский – электровелосипед. На его раме даже размещена именная табличка "Президенту Украины Владимиру Зеленскому" с изображениями флагов Украины и Эстонии.
Все фото: Twitter Lauri Bambus
Правда, неизвестно, воспользуется ли украинский президент подарком по назначению. Хоть в своем нашумевшем сериале "Слуга народа" его герой демократично добирался на работу велосипедом, став президентом, Владимир Зеленский исправно передвигается исключительно президентским кортежем.
Скриншот из сериала "Слуга народа"
Как ранее писал Фокус:
- Ранее Зеленский заявил, что не ездит на работу на велосипеде, потому что "ему не разрешают". И это опасно.
- Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что ему нравится электротранспорт, и он хотел бы ездить на работу на электромотоцикле или велосипеде, но в реализации этой мечты ему помешал президент Украины Владимир Зеленский.