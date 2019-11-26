Подарок с намеком: президент Эстонии вручила Владимиру Зеленскому велосипед

Президент Украины презентовал Керсти Кальюлайд вышиванку

Сейчас президент Украины Владимир Зеленский с супругой пребывают в Эстонии с официальным визитом. И обменялись подарками. Украинский президент получил велосипед. Об этом пишет генеральный директор отдела государственного протокола Эстонии Лаури Бамбус.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд уже договорились активизировать двустороннее сотрудничество на международной арене и сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора, в том числе путем использования соответствующего опыта и лидерства Эстонии в этих сферах.

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И в ходе встречи главы государств обменялись подарками. Так, госпожа Кальюлайд получила в подарок вышиванку, а Владимир Зеленский – электровелосипед. На его раме даже размещена именная табличка "Президенту Украины Владимиру Зеленскому" с изображениями флагов Украины и Эстонии.

Все фото: Twitter Lauri Bambus

Правда, неизвестно, воспользуется ли украинский президент подарком по назначению. Хоть в своем нашумевшем сериале "Слуга народа" его герой демократично добирался на работу велосипедом, став президентом, Владимир Зеленский исправно передвигается исключительно президентским кортежем.

Скриншот из сериала "Слуга народа"

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