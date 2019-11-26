На чемпионате бороды и усов в США выбрали обладателей самой эффектной растительности на лице

Соревнования проходили в нескольких номинациях

На Национальном чемпионате, который прошел в США, выбрали обладателей самых роскошных бород и самых щегольских усов. Об этом пишет Cnet.

Соревновались участники в нескольких категориях. Оценивались усы в форме руля велосипеда, усы в английском стиле, усы в свободном стиле и усики в стиле Дали. Испанский сюрреалист загибал тонкие усики кверху и фиксировал их помадой. Фокус собрал самые эффектные бороды победителей в разных категориях и просто участников.

Мистер Джонсон: победитель прошлых лет, в этом году ставший судьей.

Участник по имени Баттиста, победивший в категории "Усы в свободном стиле"

Один из участников чемпионата

Нариндер Сабхервал, дебютировал в этом году и занял третье место в категории "Борода и усы в едином стиле"

Один из участников чемпионата

Бород также было представлено огромное разнообразие – от окладистых: "лопатой", до "козлиных бородок", в стиле "мушкетер" и "Фу Манчу".

Дэн Лоулер, победитель прошлых лет и почетный гость чемпионата этого года

Один из участников чемпионата

Один из участников чемпионата

Джон Бэнкс, занявший третье место в категории "Вся борода в свободном стиле"

Энтони Карти, выигравший в категории "Стильная борода"/Все фото: National Beard and Moustache Championships

Также в отдельных категориях соревновались пивовары и ветераны. А еще, специально для тех, у кого быстро растет борода, была учреждена отдельная категория: "Пять утра". Именно в это время участники должны были побриться, а потом, к пяти вечера судьи оценивали, насколько отросла щетина.

Как ранее писал Фокус:

Игрок английского "Уимблдона" Скотт Вагстафф обещал покрасить бороду если его клуб обыграет "Вест Хэм" в рамках четвертого раунда Кубка Англии. В итоге "Уимблдон" победил со счетом 4:2 и футболисту пришлось сдержать обещание.