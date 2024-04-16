89 мужчин установили мировой рекорд, сделав 60-метровую цепочку из бород (видео)

Длина соединенных волос на лице соответствует средней высоте 20-этажного здания или длине двух синих китов.

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Любители усов со всей Америки собрались вместе, чтобы связать свои бороды воедино и побить мировой рекорд. Об этом пишет Metro.

Команда Beard Team USA собралась на Национальный чемпионат по бородам и усам во Флориде, чтобы установить два новых мировых рекорда и побить свой собственный рекорд по самой длинной в мире цепи из бород. 89 мужчин соединили свои волосы на подбородке вместе, в результате чего получилась "косичка" длиной почти 60 метров. Это соответствует средней высоте 20-этажного здания или длине двух синих китов. Еще один рекорд взяли носители усов — им удалось сплести цепочку длиной шесть метров.

Креативный директор Beard Team USA Брайан Нелсо (Bryan Nelso) сказал, что побитие рекорда было действительно удивительным.

"Во время создания новых цепочек было много неизвестных нам людей, так что это было довольно нервно", — рассказал он в интервью Guinness World Records.

Команда Beard Team USA собралась на Национальный чемпионат по бородам и усам во Флориде Фото: Beard Team USA

Встреча проходила на всемирно известном пирсе Мейн-стрит во Флориде, где за событием наблюдали многие зрители.

Соревнования проходили осенью прошлого года, однако официально установленные на нем рекорды были занесены в Книгу рекордов Гиннесса только сейчас. Чемпионат проходит каждый год в разных частях США, путешествуя по всей стране.

"Бородачи" побили свой предыдущий рекорд в 150 футов 10,75 дюйма (45,99 м), показав новый волосатый результат в 195 футов 3 дюйма (более 59 м). После того как бороды были соединены, участники должны были оставаться в таком положении не менее 30 секунд, чтобы рекорд был засчитан.

Ранее Фокус сообщал, что женщина с бородой устала от обычных стандартов красоты. Саво Мгинки впервые заметила темные волосы по бокам лица, когда ей было всего 16 лет. В 21 год у нее уже была полноценная борода, из-за которой девушке пришлось пережить много неприятностей.

Также стало известно, что студенты обмакивали живых золотых рыбок в майонез и глотали. Сотни парней и девушек пытались превзойти друг друга в необычном соревновании, которое было в итоге превратилось в общенациональное увлечение.