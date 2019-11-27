Рождество близко: Мелания Трамп встретила официальную рождественскую елку Белого дома

Елку подарила президенту семья из Пенсильвании

В Белом доме в Вашингтоне официально открыли рождественский сезон. Первая леди США Мелания Трамп встретила рождественскую елку. И фото этого события появились на официальном Twitter жена президента.

Елку, которая на самом деле носит название Пихта Дугласа, вырастила и презентовала главе государства семья Снайдер из крохотного городка Питман в Пенсильвании. Всего в этом населенном пункте проживает 25 семей.

Отобрали рождественское дерево на ежегодном конкурсе Национальной ассоциации рождественских елок. Его высота 5 метров, возраст — 16 лет.

По традиции, елку доставили в Белый дом на повозке, запряженной лошадьми. Встречать дерево вышла Мелания Трамп. Для такого события она выбрала пальто с яркими аппликациями и замшевые сапоги на очень высоких каблуках. И лично пригласила семью Снайдер в Белый дом на Рождество.

Елку устанавливают в Голубом зале Белого дома, она станет главным элементом праздничных декораций Белого дома. Для того, чтобы дерево поместилось, из зала пришлось убрать мебель и снять хрустальную люстру.

Фото: Twitter Melania Trump

Как ранее писал Фокус:

Ранее пальто с аппликациями Мелания уже надевала для другого важного события: когда в Белом доме чествовали служебного пса, который помог ликвидировать лидера ИГИЛ.