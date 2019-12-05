Pantone назвали главный цвет 2020 года

Цвет напоминает бесконечное вечернее небо

Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2020 года. Им станет Classic Blue (классический синий) под кодовым номером Pantone 19-4052. Об этом сообщается на официальном сайте института.

"Pantone 19-4052 Classic Blue, бескрайний синий, напоминающий об огромном и бесконечном вечернем небе, побуждает нас смотреть за пределы очевидного, расширять мышление и кругозор, глубже мыслить и больше общаться, – говорит исполнительный директор института Pantone Леатрис Айсман. – Мы живем во время, когда так не хватает доверия и веры. А Pantone 19-4052 Classic Blue выражает именно такого рода постоянство и уверенность", - сказано на сайте.

Отмечается, что кобальтово-синий оттенок сконцентрироваться и освежить мысли. Также он символизирует коммуникацию и обретение ясности.

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