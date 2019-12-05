Дуэйн "Скала" Джонсон снялся для модного журнала в компании цыплят и плюшевого мишки
2019-12-05 20:16:17
Известный актер стал героем The Wall Street Journal
Дуэйн "Скала" Джонсон, в прошлом известный рестлер, а ныне актер, стал главным героем декабрьского издания The Wall Street Journal. И в интервью откровенно рассказал о своей недавней свадьбе.
Для обложки Дуэйн сфотографировался с целой компанией цыплят, а на одном из снимков он позирует с огромным плюшевым медведем.
Недавно 47-летний актер женился на своей давней подруге и матери своих детей Лорен Хашиан. Своей главной удачей "Скала" считает тот факт, что им с невестой удалось избежать внимания папарацци.
Фото: The Wall Street Journal
Скромная церемония для друзей и родных прошла на Гавайях. "Мы были готовы к появлению фотографов. Но никто не явился, они так и не прознали о нашей свадьбе. Я был шокирован, но счастлив. Я всегда на виду, но тогда мне удалось побыть в тишине. Это большая удача", - признался Дуэйн.
Сейчас семья планирует переехать в Атланту. Там актер купил небольшое ранчо.
Как ранее писал Фокус:
- Дуйэн "Скала" Джонсон женился на своей давней подруге Лорен Хашиан. Свадьбы прошла тайно, на Гавайях и фанаты узнали о ней только из соцсетей пары.
- Дуэйн "Скала" Джонсон в Instagram анонсировал выход своего первого супергеройского фильма "Черный Адам" по комиксам DC. 47-летний актер сообщил, что премьера фильма состоится в декабре 2021 года. Актер рассказал, что всегда мечтал быть супергероем, в 10 лет его кумиром был Супермен.