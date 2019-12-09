Сама красивая: мисс Вселенная стала 26-летняя Зозибини Тунзи из ЮАР
2019-12-09 14:05:23
В тройке суперфиналисток Зозибини соперничала с представительницами Мексики и Пуэрто-Рико
На конкурсе красоты Мисс Вселенная-2019 победила 26-летняя Зозибини Тунзи из Южной Африки. Финал конкурса прошел 8 декабря в Атланте, США. Об этом пишет People.
В биографии девушки на сайте конкурса указано, что она принимает активное участие в акциях по борьбе с гендерным насилием и гендерными стереотипами. Зозибини - сторонница естественной красоты и призывает женщин любить себя такими, какие они есть.
Во время финала в Атланте на вопрос ведущего Стива Харви о том, что самое важное, чему следует учить молодых девушек сегодня, Зозибини ответила, что это должно быть "лидерство ".
Фото: Miss Universe
Родилась Зозибини Тунзи в Восточно-Капской провинции ЮАР. Училась она в Кейптауне, получила степень бакалавра по связям с общественностью и имидж-менеджмента. Модельную карьеру девушка начала в 2017 году с участия в конкурсе "Мисс Южная Африка", где смогла дойти до финала. Позже ей удалось получить титул "Мисс Южная Африка 2019", награду в миллион ранд, новый автомобиль и полностью меблированную квартиру в Йоханнесбурге.
Всего на корону Мисс Вселенная претендовали девушки из 79 стран мира. В тройку лучших вошли также участницы от Мексики и Пуэрто-Рико. От Украины на конкурс поехала Анастасия Суббота из Запорожья, но в топ-20 она не вошла и не участвовала в финальной борьбе за звание "Мисс Вселенная 2019".
Как ранее писал Фокус:
- В 2018 году обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала Катриона Грей из Филиппин. Тогда в финале, прошедшем в Бангкоке участвовали 20 представительниц из разных стран мира.
- Победительницу конкурса "Мисс Австрия" Даниэлу Зивков лишили титула из-за нарушения условий контракта.