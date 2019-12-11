Папа Римский – рок-звезда: вышел трейлер сериала-продолжения "Новый папа"
2019-12-11 12:02:05
Джуд Лоу сражается за Святой престол с Джоном Малковичем
В Сети появился полноценный трейлер скандального сериала о ватиканских интригах. Пий XIII, роль которого исполнил Джуд Лоу, выходит из комы, а Иоанн Павел III (Джон Малкович) не собирается пускать его на Святой престол.
Драмы и интриг только прибавится. Также из трейлера можно понять, но герой Джона Малковича ведет себя как настоящая рок-звезда: не прочь фотографироваться обнаженным, подводит черным глаза и заводит толпу, собравшуюся на площади.
Также намекают на появление религиозных фанатиков и разврат в стенах Ватикана, совсем как в старые добрые времена.
Анонсировано появление Шэрон Стоун и Мэрилина Мэнсона. Первая серия второго сезона "Нового папы" выйдет на HBO 13 января.
Как ранее писал Фокус:
- Netflix представил промо-ролики, посвященные главным героям сериала "Ведьмак", который еще до выхода называют конкурентом нашумевшей "Игре престолов". Ролики показывают трех главных героев: собственно, самого ведьмака Геральта, которого сыграл Генри Кавилл, принцессу Цириллу, ее роль исполнила Фрейя Аллан и чародейку Йеннифер, возлюбленную Геральта, которую сыграла начинающая актриса Аня Чалотра.
- Телеканал HBO представил дебютный тизер предстоящего комедийного сериала "Пятая авеню" (Avenue 5) про космические путешествия, главную роль в котором сыграл Хью Лори ("Доктор Хаус", "Дживс и Вустер"). Создателем проекта выступил режиссер Армандо Ианнуччи, известный по сатирическому фильму "Смерть Сталина".