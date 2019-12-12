Банан на стене: нашумевшую инсталляцию Кателлана процитировали в флэшмобе украинские бренды

К слову, это оказалось несложно

Инсталляция "Комик" итальянского художника Маурицио Каттелана стала одной из самых обсуждаемых работ на нынешнем Art Basel Miami. Банан, приклееный монтажным скотчем на стену, стал настоящей сенсацией и был продан за баснословные 120 тысяч долларов французском коллекционеру.

Инсталляцию стали цитировать по всему миру и украинские бренды не остались в стороне. Тем более, что стать причастным к новому в мире искусства достаточно легко – нужно просто прицепить объект на стену. Об этом пишет Jetsetter.

Фото: Instagram

Бренды Bevza и Marsala экспонировали таким образом обувь из своих последних коллекций, а бренд Zhilyova Lingerie - бюстгальтер. Но не исключено, что к ним присоединяться и некоторые другие бренды.

Как ранее писал Фокус:

Оригинальный банан до коллекционера не дошел. Его съел художник Дэвид Датуна на глазах у удивленной публики. Он назвал свой перформанс "Голодный художник".