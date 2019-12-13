Любовное гнездышко: в Беверли-Хиллз продают особняк Брэда Питта и Дженнифер Энистон
2019-12-13 14:47:41
Пара жила в особняке, пока состояла в браке
Имение, которое принадлежало Брэду Питту и Дженнифер Энистон во время их пятилетнего брака, выставлено на продажу. Купить "любовное гнездышко", пожалуй, самой известной пары Голливуда, можно на 44 с половиной миллиона долларов. Об этом пишет Daily Mail.
За эти деньги покупатель получает особняк во французском стиле, теннисный корт, бассейн, внутренний дворик с барбекю, гостевой домик и отличный вид.
В доме – 13 спален, тренажерный зал, кинотеатр, мансарда и бар с двухсотлетними дубовыми полами из французского шато.
Когда Питт и Энистон расстались, дом был продан хедж-фонду и, после небольшой реконструкции снова появился на рынке недвижимости.
Особняк был построен в 1934 году для актера Фредрика Марча, звезды фильмов "Лучшие годы нашей жизни" и "Доктор Джекилл и мистер Хайд".
Как ранее писал Фокус:
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