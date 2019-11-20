Во все тяжкие: Аарон Пол продает свой особняк на Голливудских холмах

Ранее дом принадлежал Брэду Питту

Звезда сериала "Во все тяжкие", уже ставшим культовым, решил расстаться со своим уютным домом в Лос-Анджелесе. Аарон Пол (в сериале - Джесси Пинкмен) продает особняк в испанском стиле за скромные 2,2 миллиона долларов. Об этом пишет GQ.

Особняк ранее принадлежал Брэду Питу. Он невелик, но из окон открывается прекрасный вид на Лос-Анджелес.

Дом был построен в 1931 году и расположен на холме. Покупатель получит гараж, задний дворик с диванчиками, очагом и барбекю, полностью оборудованную кухню, четыре спальни и четыре ванных комнаты.

Фото: скриншот

Также в доме имеется кинотеатр и бар. Аарон Пол продает дом, потому что сейчас ему требуются апартаменты побольше. У актера подрастает дочь Стори Аннабель от его давней подруги Лорен. Они поженились шесть лет назад, а познакомились на музыкальном фестивале Coachella.

Как ранее писал Фокус:

После сериала "Во все тяжкие" Аарон Пол снялся в фильме-сиквеле "Путь: Во все тяжкие. Фильм". Режиссером выступил Винс Гиллиган.