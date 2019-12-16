Любимица публики: лучшие образы Кейт Миддлтон в 2019 году

2019-12-16 09:50:16

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Кейт Миддлтон – икона стиля и одна из самых влиятельных женщин планеты. Каждое появление Герцогини Кэтрин становится событием, о котором пишут редакторы модных изданий, ее образы анализируют, а единицы гардероба, в которых она появляется на публике, моментально раскупаются

Многие британские светские хроникеры сходятся во мнении, что Кейт нередко делает отсылки к образам принцессы Дианы с целью добавить себе баллов в среде поклонников матери принца Уильяма и заручиться всенародной любовью.  

Начиная с весны 2019 года в вопросах моды Кейт полагается на мнение бывшего редактора журнала Vogue, Вирджинии Чадвик-Хили. С этого периода модные редакторы ключевых fashion-изданий отметили очевидный прогресс в стиле герцогини Кэтрин. И сочли его более "эффектным и современным". Хотя обвинить герцогиню в дурновкусии невозможно: она уже много лет входит в рейтинги самых стильных женщин мира.

Королевский биограф и эксперт по монархии Великобритании Клаудия Джозеф рассказала, что супруга принца Уильяма любит экспериментировать со стилями, но в последнее время придерживается модных кодов 1970-х годов: в ее гардеробе можно увидеть блузки с бантами, широкие брюки и воздушные платья-миди, которые ей, по мнению модного эксперта, очень идут.

Фокус собрал лучшие образы Кейт Миддлтон в 2019 году.

На премии BAFTA герцогиня блистала в белоснежном наряде на одно плечо от своего любимого бренда Alexander McQueen. Образ дополнили бриллиантовые серьги, которые ранее принадлежали принцессе Диане.

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Во время официального визита в Серверную Ирландию Кейт  восхитила поклонников и модную прессу нежным образом. Герцогиня появилась в пальто с поясом бренда Mulberry оттенка весеннего гиацинта. В соцсетях супругу принца Уильяма сравнили с героиней из вселенной "Гарри Поттера" - Флер Делакур.

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По мнению модных редакций, Кейт Миддлтон удалось немного усовершенствовать свой легко узнаваемый стиль: скромный, и в то же время современный, утонченный, легко копируемый поклонницами.

Для гала-вечера 100 Women in Finance Кэтрин предпочла элегантный наряд итальянского модного дома Gucci, декорироваеный бордовым поясом. В социальных сетях супругу принца Уильяма сравнивали с принцессой из сказки Диснея.

Для визита в детский центр имени Генри Фосетта в Лондоне монаршая особа выбрала лавандовую блузку Gucci с бантом и трендовые брюки-палаццо Jigsaw. Интересно, что Кэтрин надела блузку задом наперед. По замыслу создателей, здесь пуговицы должны застегиваться на спине, в то время как у герцогини они оказались спереди.

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В марте герцогиня Кембриджская и королева Елизавета II впервые появились на публике вдвоем.  Для визита в Королевский колледж Лондона Кейт выбрала серое пальто британского бренда Catherine Walker и шляпку Lock & Co.

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На ужине в Букингемском дворце в честь официального визита Дональда Трампа Миддлтон позировала фотографам в белом платье с открытыми плечами от Alexander McQueen, которое дополнила тиарой "Узелки любви" королевы Марии. Биографы королевской семьи и журналисты сразу отметили, что это ювелирное украшение носила принцесса Диана, как и серьги с сапфирами и бриллиантами, ранее принадлежащими матери принца Уильяма.

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На параде Trooping the Colour Кейт снова порадовала поклонников изысканным решением от любимого модного дома Alexander McQueen. Для младшего сына Кэтрин и принца Уильяма, малыша Луи, празднование дня рождения королевы Елизаветы II стало первым публичным появлением. Впрочем, в тот день все внимание было приковано к монаршему отпрыску в большей степени, нежели к его царственной маме. Издание Hello, получившее права первых публикации официальных фотографий принца Луи, подчеркнули, что несмотря на очень удачный модный выбор, герцогиня Кембриджская оказалась в "в тени" своего младшего сына.

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Скачки Royal Ascot – одно из самых значимых событий в светском календаре британской аристократии, и неудивительно, что именно там можно видеть самые изысканные модные решения на представителях членов высокого общества Великобритании.

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Герцогиня Кэтрин посещает это мероприятие почти каждый год. В этот раз супруга принца Уильяма появилась в наряде дизайнера Elie Saab. Редакторы модных изданий отметили ряд незаурядных декоративных решений в наряде герцогини. Платье  из полупрозрачной ткани с вышивкой ручной работы, было декорировано крупным бантом. Кейт Миддлтон дополнила этот эффектный образ изысканной шляпкой британского бренда Philip Treacy.

Для появления на крестинах первенца принца Гарри и Меган Маркл, малыша Арчи, герцогиня Кембриджская выбрала розовое платье от еще одного из любимых британских модных домов — Stella McCartney. Вместо привычного головного убора герцогиня дополнила образ эффектным обручем в винтажном стиле.

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В этом же образе Кейт появлялась на свадьбе младшей сестры – Филииппы Миддлтон. Правда, в этот раз герцогиня решила дополнить его серьгами, которые принцесса Диана надевала во время крещения принца Гарри в 1984 году. К слову, за это Кейт Миддлтон получила немало гневных комментариев со стороны поклонников Меган Маркл. Они посчитали, что выбор ювелирных украшений был сделан герцогиней не случайно, а с целью привлечь к себе максимум внимания на событии, где она была не главной персоной.

На приеме во время официального визита в Пакистан Кейт произвела впечатление на поклонников роскошным образом от Jenny Packham в национальном колорите. Блестящее платье изумрудного цвета герцогиня дополнила крупными серьгами и шифоновым шарфом. К слову, модные СМИ уже назвали этот образ герцогини "одним из самых удачных в ходе ее зарубежных визитов" за все время.

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Для одного из местных визитов в графство Норфолк герцогиня предпочла костюм от Oscar de la Renta, состоящий из юбки и жакета на пуговицах. К слову, в этом образе Кейт появилась на публике уже в третий раз.

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На шоу Royal Variety Performance в лондонском театре Палладиум Кэтрин продемонстрировала элегантный наряд в пол с кружевом и бархатом от Alexander McQueen. Модные критики отозвались очень лестно об одном из самых ярких вечерних выходов герцогини за 2019 год.

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