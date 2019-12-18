Найдена актриса на роль Галадриэль в сериале "Властелин колец"

В фильмах Питера Джексона Галадриэль играла Кейт Бланшетт

Все больше информации появляется про грядущий фэнтези-сериал "Властелин колец". Так, издание Variety сообщает, что актриса, которая исполнит роль эльфийской королевы Галадриэль – найдена.

Ее сыграет молодая британская актриса Морфидд Кларк. Ранее она играла в сериале "Алиенист" и в фильме "Гордость и предубеждение и зомби".

Фото: Backgrid

Это один из первых важных и известных персонажей вселенной, о появлении которых в шоу было объявлено. В фильмах Питера Джексона эльфийку Галадриэль сыграла Кейт Бланшетт.

Фото: скриншот

Сериал по "Властелину колец" уже продлили на второй сезон, хотя съёмки первого пока не начались — Amazon ещё подбирает актёров на роли.

Как ранее писал Фокус:

Компания Amazon Studios заявила, что выбрала страну для съемок долгожданного телесериала "Властелин колец". Так, придуманное Джоном Рональдом Руэлом Толкиным Средиземье снова разместиться в Новой Зеландии. Ожидается, что сериал станет самым дорогим из когда-либо созданных, его предварительная стоимость составит 1 млрд долларов.