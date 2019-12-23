Принц Джордж вместе с принцем Уильямом, Чарльзом и Елизаветой II приготовил рождественский пудинг

Приготовленные десерты были переданы в благотворительный фонд

Кенсингтонский дворец опубликовал снимки королевской семьи. На них шестилетний принц Джордж совместно со своим папой принцем Уильямом, дедушкой принцем Чарльзом и прабабушкой Елизаветой II готовит традиционный рождественский пудинг. Об этом сообщает goodhousekeeping.

По фотографиям можно сделать вывод, что принц Джордж выступил главным поваром на кухне. В то время, пока шестилетний принц активно готовил пудинг, старшие представители королевской семьи с улыбкой давали ему советы по приготовлению.

Фото были сделаны в Музыкальной гостиной Букингемского дворца в рамках инициативы "Вместе на Рождество" Королевского британского легиона — благотворительной организации, оказывающей помощь членам и ветеранам британских вооруженных сил и их семьям. Приготовленные членами королевской семьи пудинги затем были переданы в этот фонд.

Несколько счастливчиков смогут найти в своем пудинги шестипенсовики, которые туда по традиции положили члены королевской семьи.

Как ранее сообщал Фокус:

Королева Великобритании Елизавета II ежегодно тратит около 40 тыс. долларов на 620 подарков для семьи и обслуживающего персонала, а также рассылает 750 поздравительных открыток.