Умерла Галина Волчек: актриса и художественный руководитель театра "Современник"

86-летняя актрису и режиссера госпитализировали 23 декабря

В Москве на 87-году жизни скончалась российская актриса, режиссер, народная артистка СССР Галина Волчек. Об этом сообщили в театре "Современник". Она была художественным руководителем этого театра на протяжении 30 лет.

Волчек вечером 23 декабря была доставлена в больницу сотрудниками скорой помощи. Как уточняется, у худрука "Современника" возникли проблемы с сердцем. Ее разместили в реанимации, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.

Помимо двойной пневмонии у артистки диагностировали тромбоэмболию — закупорку лёгочной артерии.

По информации telegram-канала Mash, актриса скончалась от отека головного мозга и легких. Это предварительная версия врачей.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года. В 1955 году окончила Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ. С 1972 года была главным режиссером театра "Современник", с 1989 года занимала пост его художественного руководителя.

Снялась в таких известных советских фильмах: "Дон Кихот", "Шли солдаты…", "Берегись автомобиля", "Король Лир".

Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Как ранее писал Фокус:

Грузинский композитор Гия Канчели скончался от продолжительной болезни в возрасте 84 лет в одной из клиник в Тбилиси. Композитор прославился операми и симфоническими произведениями, но наибольшую известность ему принесла музыка к театральным спектаклям и фильмам, среди которых "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй".