"Черная пантера" и "Фаворитка": выбраны 15 фильмов десятилетия с лучшими костюмами

В список вошли драмы, мюзиклы и даже экранизации комиксов

Для хорошего фильма важны не только актеры, сценарий и отличная режиссура: нужную атмосферу всегда создают правильно подобранные костюмы. Зритель, может, и не будет акцентировать внимание на деталях, но обязательно отметит атмосферу.

За последнее десятилетие художники по костюмам обращались к Prada, Gucci, Louis Vuitton, Givenchy, Chanel, Valentino, Dolce & Gabbana, Brooks Brothers, Rodarte и другим модным домам, а также включали собственную фантазию и черпали вдохновение в искусстве. Hollywood Reporter отметил 15 фильмов, где, наряды были просто восхитительны.

"Черный лебедь", 2010

Создание костюмов для фильма Даррена Аронофски сопровождалось скандалом. Художник по костюмам Эми Уэсткотт пригласила для сотрудничества Кейт и Лору Малливи из Rodarte, те создали семь костюмов и пиарили их в интервью, перетягивая внимание на себя. Уэсткотт была обижена и заявила, что впредь будут осторожней сотрудничать с молодыми и амбициозными дизайнерами. Но в любом случае, костюмы, что носили Натали Портман и Мила Кунис, были представлены в 2018 году в Вашингтонском Национальном музее.

"Бурлеск", 2010

Для мюзикла, в котором главные роли исполнили Шер и Кристина Агилера, привлекли дизайнера костюмов Star Trek Майкла Каплана. И он создал корсеты, топы, расшитые жемчугами, латексные шорты и ансамбли в сеточку. Эти усилия увенчались успехом, в 2020 году он получит награду от Гильдии дизайнеров костюмов.

"Белоснежка: Месть гномов", 2012

Для новой интерпретации классической сказки пригласили настоящего мастера: Эйко Ишиока создавала костюмы для "Дракулы", Cirque du Soleil и летней Олимпиады в Пекине 2008 года. Если фильм вышел спорным, то роскошные костюмы для Лили Коллинз (Белоснежка) и Джулии Робертс (Злая мачеха) получились изумительными. Эйко получила номинацию на Оскар за эту работу. К сожалению дизайнер скончалась в 2012 году.

"Голодные игры", 2012

Художник по костюмам Джудианна Маковски ранее получала номинацию на Оскар за костюмы к фильму "Гарри Поттер и философский камень" и является обладательницей двух наград Гильдии художников по костюмам. Именно она создала яркие и запоминающиеся костюмы к фильму-антиутопии про государство, чьи дети вынуждены сражаться на гладиаторской арене на потеху публике. Художник вдохновлялась моделями Эльзы Скиапарелли.

"Великий Гэтсби", 2013

Кэтрин Мартин была одновременно художником-постановщиком и художником по костюмам для фильма База Лурманна по классическому произведению Ф. Скотта Фицджеральда. Она создала 1700 винтажных нарядов для актеров, завербовав ветерана-модельера Миуччию Праду для создания 40 образов (включая Кэри Маллиган) и Brooks Brothers для создания 500 костюмов, которые можно увидеть на Леонардо Ди Каприо.

"Малефисента", 2014

Наряды для самой красивой злодейки последних лет, роль которой исполнила Анджелина Джоли создавали сразу три дизайнера: Роб Гудвин, Джастин Смит и мастер по корсетам Мануэль Альбарран. Именно благодаря этой троице героиня Джоли получилась одновременно прекрасной и ужасающей, а ее костюм с рогами и крыльями до сих пор остается самым цитируемым на хеллоуинских вечеринках.

"Золушка", 2015

Очередную киноадаптацию сказки про Золушку зрители приняли холодно. Но художник по костюмам Сэнди Пауэлл была номинирована на Оскар за костюмы для этого фильма. Ведь они получились изумительными. Особенно то самое голубое платье, известное всем по диснеевскому мультфильму. Невероятно, но оно настоящее, хоть и выглядело сказочным.

"Джеки", 2016

Перед Натали Портман, исполнившей роль Жаклин Кеннеди стояла нелегкая задача – воплотить на экране трагический образ женщины на глазах которой убили ее мужа. А художник по костюмам Маделейн Фонтейн должна быласоздать наряды, которые убедили бы зрителя, что перед ними одна из самых желегантных женщин ХХ-го века. Фонтейн переделала 10 самых известных ансамблей первой леди, в том числе наряд из красной шерсти Dior и розовый костюм от Chanel

"Черная пантера", 2018

Художник по костюмам Рут Э. Картер получила Оскар за костюмы к киноадаптации одного из комиксов Marvel. Она разработала стиль вымышленного африканского государства Ваканда, вдохновляясь костюмами настоящих африканских племен, дополнила их современными мотивами и даже создавала головные убора на 3D-принтере.

"Восемь подруг Оушена", 2018

Рецепт для модного хита: снимите фильм про похищение бриллианта на знаменитом Met Gala и возьмите на главные роли звезд первой величины. Художник по костюмам Сара Эдвардс просто обратилась к именитым дизайнерам, и они предоставили для съемок свои самые роскошные наряды. Так, Сандра Баллок была в Alberta Ferretti, а Хелена Бонэм-Картер – в Dolce & Gabbana,. Ну а бриллиант создали в Cartier.

"Богемская рапсодия", 2018

Переосмысливая на сцене костюмы легендарного Фредди Меркьюри, художник по костюмам Джулиан Дэй провел титаническую работу, он изучала видеозаписи выступлений группы, старые снимки и общался с друзьями Фредди Меркьюри. Интересно, что больше всего проблем у Джулиан Дэй возникло с самым простым нарядом Меркьюри. Для Live Aid – открывающей и заключительной сцены фильма – Меркьюри одет в белую майку, джинсы, кожаную куртку, кроссовки и пояс с шипами. "Эта майка – самая простая вещь в мире, но ее создание было очень кропотливым, потому что мы хотели сделать ее точной копией оригинала", - вспоминает Дэй.

"Мэри Поппинс возвращается", 2018

Сэнди Пауэлл была номинирована на Оскар за работу сразу над двумя фильмами: сказкой-мюзиклом про Мэри Поппинс и мрачной драмой про королеву Анну. Для ностальгического сиквела про Поппинс Пауэлл и ее команда стремилась к тому, чтобы персонажи были "более интегрированы в фантастический мир", по сравнению с оригиналом. Поэтому, идеальным решением она посчитала создать целый набор костюмов, разрисованных вручную. "Я хотела поэкспериментировать, создав 3D-костюмы белого цвета на холсте, а затем буквально нарисовать их, чтобы они выглядели так, как будто они были нарисованы людьми на заднем плане, - говорит она. - Я не знала, сработает ли это до того, как мы это сделали, но, к счастью, все получилось!".

"Фаворитка", 2018

Пауэлл создала все костюмы для фильма с нуля, причем использовала неожиданные материалы: винил, деним и кожу из секонд-хенда. "Я не знала, сработают ли костюмы, пока фильм не был снят, – рассказывала Пауэлл. – Было рискованно делать все черным и белым, но, к счастью, простота костюмов хорошо сочеталась с роскошностью Хэтфилд-Хауса, где мы снимали".

"Стриптизерши", 2019

Дизайнер Митчелл Трэверс одевал Дженнифер Лопес, Констанс Ву и Карди Б. "Нагота была инструментом в фильме, и все было подогнано, чтобы актрисам было удобно двигаться", - рассказывал он. Для "шикарных" моментов триумфа Траверс использовал Guess, Louis Vuitton и Coach. А еще он одел Лопес в шубу. Зоозащитники были в ярости, но она добавила в фильм шика и блеска.

"Рокетмен", 2019

Джулиан Дэй переосмыслил некоторые из самых известных костюмов Элтона Джона для байопика, включая наряд Боба Маки: форму бейсбольного клуба Доджерс, расшитого кристаллами Сваровски. Тарон Эджертон примерил в этом фильме немало нарядов от Gucci. Помимо Swarovski и Chopard, которые ежедневно с охраной присылали драгоценности на сумму до 10 миллионов фунтов стерлингов, множество других аксессуаров были получены из самых разных источников. А часть нарядов была куплена у дизайнеров, а затем переделана Дэйем. "Я всегда говорил, что если есть место для кристаллов, то его стоит ими заполнять", – смеется он. Элтон Джон позже назвал наряды из фильма "потрясающими".

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