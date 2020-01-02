Новый Год на пляже: Леонардо Дикаприо проводит время на тропических островах вместе с подругой

И резвится в волнах, делая селфи

Оскароносный актер Леонардо Дикаприо отлично проводит новогодние каникулы. Он отправился на остров Сен-Бартс с своей подругой Камиллой Морроне. Об этом пишет Daily Mail.

Не смотря на 23-летнюю разницу в возрасте, пара встречается уже два года и это весьма нетипично для Лео, который расставался со своими подружками буквально через несколько месяцев отношений. Самые долгие отношения связывали его с израильской топ-моделью Бар Рафаэли – целых пять лет.

В интервью Los Angeles Times Камилла не так давно откровенничала про то, что хочет стать актрисой и про отношения с Лео. На вопрос про разницу в возрасте, девушка ответила, что "в Голливуде и в мировой истории полно примеров отношений, где кто-то из партнеров был старше. Просто каждый должен иметь возможность встречаться с теми, с кем хочет".

Камилла Морроне – дочь нынешней подруги Аль Пачино – аргентинской модели Люсиль Сола. По слухам, именно Аль Пачино познакомил Камиллу с Дикаприо.

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