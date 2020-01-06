Золотой глобус 2020. Самые роскошные и спорные наряды красной дорожки

2020-01-06 17:30:21

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К церемонии награждения селебрити готовились заранее, но не все угадали с платьями

Церемония награждения "Золотой глобус" заработала себе репутацию несколько непредсказуемой. Здесь никак не угадаешь, кто получит статуэтку и никак нельзя предвидеть какой наряд выберет для торжественного выхода та или иная звезда. "Золотой глобус" менее официальный, нежели более чопорный "Оскар", а потому модных критиков часто ждут сюрпризы.

Фокус собрал лучшие наряды знаменитостей, которые уже вызвали бурное обсуждение в западных СМИ. Причем, иногда мнения расходятся: что одним критикам кажется образчиком элегантности, другие считают эталоном безвкусицы.

риз уизерспун, золотой глобус

Риз Уизерспун

Билли Портер

Билли Портер

Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон

сальма хайек

Сальма Хайек

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. Ее платье СМИ уже сравнили с небрежно завернутым подарком на Рождество

марго робби, скарлетт йоханссон

Марго Робби и Скарлетт Йоханссон

скарлетт йоханссон

Скарлетт Йоханссон и ее жених Колин Йост

Николь кидман, кит урбан

Николь Кидман и Кит Урбан в его ботинках на огромной платформе

керри вашингтон, хелен миррен

Керри Вашингтон и Хелен Миррен

хоакин феникс, руни мара

Хоакин Феникс и Руни Мара

мишель пфайффер

Мишель Пфайффер

эдди Мерфи

Эдди Мерфи с супругой

Эллен Дедженерес и Порция ди Росси

дженнифер анистон

Дженнифер Анистон

пирс броснан

Пирс Броснан

элтон джон

Элтон Джон и Дэвид Ферниш

Джейсон Момоа и Лиза Боне

Приянка Чопра и Ник Джонас

Кейт Бланшетт и Джоди Комер. Наряды обеих актрис вызвали дискуссии модных критиков

Шарлиз Терон

Роуз Лесли и Кит Харрингтон

Роуз Лесли и Кит Харрингтон

Гвинет Пэлтроу и ее "голое" платье/Фото: Rex

реми малек

Рами Малек со спутницей

кирстен данст

Кирстен Данст и Джесси Племонс

сандра баллок

Сандра Баллок

Премию вручали в отеле Beverly Hilton. На сцену поднимались раздавать статуэтки Сальма Хайек, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, Кейт Бланшетт, Сандра Буллок, Пирс Броснан, Рами Малек, Антонио Бандерас и многие другие.

Как ранее писал Фокус:

 

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