Золотой глобус 2020. Самые роскошные и спорные наряды красной дорожки
2020-01-06 17:30:21
К церемонии награждения селебрити готовились заранее, но не все угадали с платьями
Церемония награждения "Золотой глобус" заработала себе репутацию несколько непредсказуемой. Здесь никак не угадаешь, кто получит статуэтку и никак нельзя предвидеть какой наряд выберет для торжественного выхода та или иная звезда. "Золотой глобус" менее официальный, нежели более чопорный "Оскар", а потому модных критиков часто ждут сюрпризы.
Фокус собрал лучшие наряды знаменитостей, которые уже вызвали бурное обсуждение в западных СМИ. Причем, иногда мнения расходятся: что одним критикам кажется образчиком элегантности, другие считают эталоном безвкусицы.
Риз Уизерспун
Билли Портер
Джиллиан Андерсон
Сальма Хайек
Дженнифер Лопес. Ее платье СМИ уже сравнили с небрежно завернутым подарком на Рождество
Марго Робби и Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон и ее жених Колин Йост
Николь Кидман и Кит Урбан в его ботинках на огромной платформе
Керри Вашингтон и Хелен Миррен
Хоакин Феникс и Руни Мара
Мишель Пфайффер
Эдди Мерфи с супругой
Эллен Дедженерес и Порция ди Росси
Дженнифер Анистон
Пирс Броснан
Элтон Джон и Дэвид Ферниш
Джейсон Момоа и Лиза Боне
Приянка Чопра и Ник Джонас
Кейт Бланшетт и Джоди Комер. Наряды обеих актрис вызвали дискуссии модных критиков
Шарлиз Терон
Роуз Лесли и Кит Харрингтон
Гвинет Пэлтроу и ее "голое" платье/Фото: Rex
Рами Малек со спутницей
Кирстен Данст и Джесси Племонс
Сандра Баллок
Премию вручали в отеле Beverly Hilton. На сцену поднимались раздавать статуэтки Сальма Хайек, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, Кейт Бланшетт, Сандра Буллок, Пирс Броснан, Рами Малек, Антонио Бандерас и многие другие.
Как ранее писал Фокус:
- Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года по результатам голосований, аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов. Британско-американский мини-сериал “Чернобыль”, созданный в копродукции с HBO и Sky, получил “Золотой глобус” в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм".
- В прошлом году удача сопутствовала "Богемской рапсодии". Этот байопик стал триумфатором "Золотого глобуса-2019".