Квентин Тарантино, Хоакин Феникс и "Паразиты": кто получил "Золотой Глобус"

Наибольшее количество наград оказалось у фильма "Однажды в Голливуде"

Накануне в отеле Беверли Хилтон в Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония награждения премией "Золотой глобус". Были вручены награды в категориях полнометражных фильмов и сериалов.

Наибольшее количество наград — целых три "Глобуса" — получил фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде». По две награды у "Джокера", "Рокетмена" и исторической ленты Сэма Мэндеса "1917". В категории телевизионных наград по две премии у сериалов "Чернобыль", "Дрянь" и "Наследники".

Ведущим уже в пятый раз стал британский актер, создатель сериала "Офис", Рики Джервейс.

Cимволический приз "Посол "Золотого глобуса", который вручается каждый год сыну или дочери известного кинематографиста в этот раз вручили Дилану и Пэрису Броснанам — сыновьям актера Пирса Броснана.

Премию Сесиля Б. Де Милля (награда за вклад в кинематограф) получил Том Хэнкс. Премию имени Кэрол Бернетт (награда за вклад в области телевидения) — Эллен Дедженерес.

Фокус собрал полный список победителей и претендентов.

Съемочная группа сериала "Дрянь" на сцене

Игровое кино

Лучший фильм — драма

Ирландец — The Irishman (Netflix)

Брачная история — Marriage Story (Netflix)

1917 — 1917 (Universal) — победитель

Джокер — Joker (Warner Bros.)

Два Папы — The Two Popes (Netflix)

Лучший фильм — комедия или мюзикл

Однажды в Голливуде — Once Upon a Time in Hollywood (Sony) — победитель

Кролик Джоджо — Jojo Rabbit (Fox Searchlight)

Ножи наголо — Knives Out (Lionsgate)

Рокетмен — Rocketman (Paramount)

Меня зовут Долемайт — Dolemite Is My Name (Netflix)

Лучшая режиссура

Пон Чжун Хо, Паразиты — Bong Joon-ho

Сэм Мендес, 1917 — победитель

Тодд Филлипс, Джокер

Мартин Скорсезе, Ирландец

Квентин Тарантино, Однажды в Голливуде

Лучший актёр в драматическом фильме

Кристиан Бэйл, Аутсайдеры (Форд против Феррари)

Антонио Бандерас, Боль и слава

Адам Драйвер, Брачная история

Хоакин Феникс, Джокер — победитель

Джонатан Прайс, Два Папы

Лучшая актриса в драматическом фильме

Синтия Эриво, Гарриет

Скарлетт Йоханссон, Брачная история

Сирша Ронан, Маленькие женщины

Шарлиз Терон, Секс-бомба

Рене Зельвегер, Джуди — победитель

Лучший актёр в комедии или мюзикле

Дэниел Крейг, Ножи наголо

Роман Гриффин Дэвис, Кролик Джоджо

Леонардо Ди Каприо, Однажды в Голливуде

Тэрон Эджертон, Рокетмен — победитель

Эдди Мерфи, Меня зовут Долемайт

Тэрон Эджертон

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Аквафина, Прощание — победитель

Ана де Армас, Ножи наголо

Кейт Бланшетт, Куда ты пропала, Бернадетт?

Бини Фелдштейн, Образование

Эмма Томпсон, В прямом эфире

Лучший актёр второго плана

Том Хэнкс, Прекрасный день по соседству

Энтони Хопкинс, Два Папы

Аль Пачино, Ирландец

Джо Пеши, Ирландец

Брэд Питт, Однажды в Голливуде — победитель

Лучшая актриса второго плана

Кэти Бейтс, Ричард Джуэлл

Аннетт Бенинг, Отчет о пытках

Лора Дерн, Брачная история — победитель

Дженнифер Лопес, Стриптизерши (Мошенницы с Уолл-стрит)

Марго Робби, Секс-бомба

Лора Дерн

Лучший сценарий

Ной Баумбах, Брачная история

Пон Чжун По и Хан Джин-вон, Паразиты

Энтони Маккартен, Два Папы

Квентин Тарантино, Однажды в Голливуде — победитель

Стивен Заиллян, Ирландец

Квентин Тарантино

Лучшая музыка к фильму

Дэниел Пембертон, Сирота Бруклин

Александр Деспла, Маленькие женщины

Хильдур Гуднадоуттир, Джокер — победитель

Томас Ньюман, 1917

Рэнди Ньюман, Брачная история

Лучшая песня

"Beautiful Ghosts" ("Cats") (Кошки)

"(I’m Gonna) Love Me Again" (“"Rocketman") (Рокетмен) — победитель

"Into the Unknown" ("Frozen II") (Холодное сердце 2)

"Spirit" ("The Lion King") (Король Лев)

"Stand Up" ("Harriet") (Гарриет)

Лучший анимационный фильм

Холодное сердце 2 — (Disney)

Как приручить дракона 3 — (Universal)

Потерянное звено — (United Artists Releasing) — победитель

История игрушек 4 — (Disney)

Король Лев — (Disney)

Лучший фильм на иностранном языке

Прощание — (A24)

Боль и слава — (Sony)

Портрет девушки в огне — (Pyramide Films)

Паразиты — (CJ Entertainment) — победитель

Отверженные — (BAC Films, Amazon)

Телевизионные категории

Лучший телевизионный сериал (драма)

Большая маленькая ложь — (HBO)

Корона — (Netflix)

Убивая Еву — (BBC America)

Утреннее шоу — (Apple TV Plus)

Наследники — (HBO) — победитель

Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл)

Барри — (HBO)

Дрянь — победитель

Метод Комински — (Netflix)

Удивительная миссис Мейзел — (Amazon)

Политик — (Netflix)

Фиби Уоллер-Бридж

Лучший мини-сериал или телефильм

Уловка-22 — (Hulu)

Чернобыль — (HBO) — победитель

Фосси/Вердон — (FX)

Самый громкий голос — (Showtime)

Невероятное — (Netflix)

Лучший актёр в драматическом телесериале

Брайан Кокс, Наследники — победитель

Кит Харингтон, Игра престолов

Рами Малек, Мистер Робот

Тобайас Мензис, Корона

Билли Портер, Поза

Лучшая актриса в драматическом телесериале

Дженнифер Энистон, Утреннее шоу

Оливия Колман, Корона — победитель

Джоди Комер, Убивая Еву

Николь Кидман, Большая маленькая ложь

Риз Уизерспун, Большая маленькая ложь

Оливия Колман

Лучший актёр в телесериале (комедия или мюзикл)

Майкл Дуглас, Метод Комински

Билл Хейдер, Барри

Бен Платт, Политик

Пол Радд, Жизнь с самим собой

Реми Юссеф, Рами — победитель

Лучшая актриса в телесериале (комедия или мюзикл)

Кристина Эпплгейт, Мертв для меня

Рэйчел Броснахэн, Удивительная миссис Мейзел

Кирстен Данст, Как стать богом в центральной Флориде

Наташа Лионн, Матрешка

Фиби Уоллер-Бридж, Флибэг (Дрянь) — победитель

Лучший актёр в мини-сериале или телефильме

Кристофер Эбботт, Уловка-22

Саша Барон Коэн, Шпион

Рассел Кроу, Самый громкий голос — победитель

Джаред Харрис, Чернобыль

Сэм Рокуэлл, Фосси/Вердон

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Кейтлин Девер, Невероятное

Джои Кинг, Притворство

Хелен Миррен, Екатерина Великая

Мерритт Уивер, Невероятное

Мишель Уильямс, Фосси/Вердон — победитель

Лучший актёр второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме

Алан Аркин, Метод Комински

Киран Калкин, Наследники

Эндрю Скотт, Флибэг (Дрянь)

Стеллан Скарсгард, Чернобыль — победитель

Генри Уинклер, Барри

Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме

Патриция Аркетт, Притворство — победитель

Хелена Бонэм Картер, Корона

Тони Коллетт, Невероятное

Мерил Стрип, Большая маленькая ложь

Эмили Уотсон, Чернобыль

Как ранее писал Фокус:

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года по результатам голосований, аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов. Британско-американский мини-сериал “Чернобыль”, созданный в копродукции с HBO и Sky, получил “Золотой глобус” в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм".