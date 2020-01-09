Имение легендарного продюсера, снявшего "Крестного отца", купил директор канала Discovery

2020-01-09 19:08:49

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Ранее поместье принадлежало Грете Гарбо

Имение легендарного продюсера Роберта Эванса, который скончался в возрасте 89 лет в прошлом году, нашло нового владельца. Его приобрел директор телеканала Discovery Дэвид Заслав за 16 миллионов долларов. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Дом в Беверли-хиллз с 1942 года принадлежал актрисе Грете Гарбо, позже его приобрел Роберт Эванс, как он сам говорил – "сразу влюбился в зеленые лужайки".

роберт эванс

Роберт Эванс у бассейна

имение роберта эванса

Снимок имения сверху

Одна из комнат в доме

вечеринка у роберта эванса

Вечеринка у Роберта Эванса. Слева - Кирк Дуглас

Имение по современным меркам довольно скромное: на территории имеется овальный бассейн, теннисный корт, розарий, фонтан и гостевой домик, да и те самые лужайки все еще на месте. Но одноэтажный дом часто появлялся в модных изданиях, и служил местом шикарных вечеринок.

Как ранее писал Фокус:

 

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