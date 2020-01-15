Марго Робби пожаловалась на сексизм и "синдром самозванца"

Актриса дала интервью о своем новом фильме "Хищные птицы"

Звезда фильмов "Однажды в Голливуде" и "Отряд самоубийц" снялась для издания Glamour Magazine. И дала откровенное интервью.

Марго Робби, которая после роли Наоми Лапалья в нашумевшей картине "Волк с Уолл-стрит" стала получать все более заманчивые предложение и наконец сама стала продюсером нового фильма о Харли Квинн, героине комиксов DC, рассказала, что до сих пор сталкивается с сексизмом.

"Знаете, если кто-то заходит в комнату, где полно людей, он все равно обратится к старшему мужчине, даже если вы та, кто все решает. Это заложено в нашей ДНК", - рассказала Марго. Она призналась, что когда занималась фильмом, то во время деловых встреч люди все равно с большей готовностью обращались к мужчинам.

"Они думают: о, это дело касается финансов, обращусь-ка я к парню, а те говорят: "Нет, это она главная, все вопросы к ней", - но актриса отметила, что люди часто ловят себя на этом и стараются исправиться, что является хорошим признаком – они правда хотят принять идею равенства.

Но Марго призналась, что сама, иной раз, относится к себе слишком самокритично. И страдает так называемым "синдромом самозванца".

"Я до сих пор иногда, получая похвалы и награды, ловлю себя на мыслях: как ты сюда попала? Ты недостаточно хороша для этого! Кто тебя вообще впустил?", - рассказала актриса.

Марго Робби с партнершами по фильму "Хищные птицы"

Новый фильм с участием Марго Робби "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" выходит 6 февраля 2020 года. По сюжету, Харли Квинн расходится с Джокером после событий фильма "Отряд самоубийц" и объединяется с Кассандрой Кейн, Черной канарейкой, Охотницей и Рене Монтойя, чтобы противостоять преступному лидеру по имени Черная Маска.

Как ранее писал Фокус:

Компания Warner Bros. представила первый официальный трейлер блокбастера "Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн", в котором актриса Марго Робби возвращается к роли одноименной антигероини.