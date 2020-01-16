Придется подождать. Создатели "Игры престолов" анонсировали дату выхода приквела культового сериала

Действия развернуться за 300 лет до начала основных событий

Исполнительный директор HBO Кейси Блойс назвал примерную дату выхода приквела сериала "Игра Престолов". По словам Блойса, спин-офф, который получил название "Дом дракона", появится на экранах не раньше, чем через два года. Об этом сообщает Deadline.

"Думаю, это произойдет примерно в 2022 году", - заявил Блойс, добавив, что работа над написанием сценария уже запущена.

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Исполнительный директор HBO отметил, что на данный момент приоритетным проектом для студии является именно "Дом дракона".

"Для меня на данный момент приоритетом является запуск в эфир "Дома дракона". Других проектов пока нет. Возможно, в будущем они появятся, но пока у нас нет таких планов. Мы все сосредоточены на "Доме дракона", - сказал Кейси Блойс, подчеркнув, что поклонников ждет масштабное и сложное шоу.

Известно, что действия приквела развернуться за 300 лет до основных событий саги и расскажет о доме Таргариенов, предках Матери драконов Дейенерис Таргариен. В "Дом дракона" войдет 10 серий, а основан он будет на романе Джорджа Мартина "Пламя и кровь" (Fire & Blood).

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