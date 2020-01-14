Показали нового злодея. В сети появился второй трейлер "Черной вдовы"

В фильме Наташа Романофф вынуждена будет вернуться на родину

Marvel Studios опубликовали новый трейлер сольного фильма о Черной вдове. Видеоролик был опубликован на официальном YouTube канале студии. Действия картины будут происходить после "Первого мстителя: Гражданская война".

По сюжету участница команды Мстителей Наташа Романофф (Черная Вдова) вынуждена вернуться на родину, чтобы встретиться с "семьей" и справиться со своим прошлым.

Значительная часть трейлера была уделена новому антагонисту Таскмастеру. Он обладает способностями копировать умения своих противников, за счет чего становится практически непобедимым.

Помимо Скарлетт Йоханссон, в фильме сыграют Дэвид Харбор, Флоренс Пью, О.Т.Фагбенли, Рейчел Вайс. Режиссером картины выступила Кейт Шортленд.

Премьера сольного фильма об агенте Романофф намечена на 30 апреля.

Как ранее сообщал Фокус:

Телеканал CBS начал работу над сериалом "Кларисса" - сиквелом фильма "Молчание ягнят". Действие сериала будет происходить после описанных в "Молчании ягнят" событий