Библейская тема: в первый день нового года на Netflix стартует сериал "Мессия"

Агент ЦРУ будет выяснять, является ли загадочный пророк Иисусом

Netflix первого января начинает показ сериала про якобы второе пришествие Иисуса Христа. Но появление «мессии» не остается незамеченным спецслужбами, и они начинают расследование. Об этом пишет Variety.

Актриса Мишель Монахэн исполняет роль агента ЦРУ, которой поручено выяснить, кто этот загадочный юноша, который ведет за собой людей. Роль Мессии исполнил бельгиец Мехди Дехби, тунисец по происхождению.

По словам создателей сериала, первые 10 эпизодов "Мессии" исследуют "границы между религией, верой и политикой".

История будет разворачиваться с нескольких точек зрения, включая молодого агента ЦРУ, израильского офицера, латиноамериканского проповедника и его дочери из Техаса, палестинского беженца и средств массовой информации.

Синди Холланд, вице-президент оригинального контента для Netflix, сказала: "Мессия обещает стать увлекательным сериалом для зрителей любой конфессии и захватывающей драмой, наполненной многослойными персонажами мирового масштаба".

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