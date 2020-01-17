На текущей неделе мир небезразличных beauty-среде с интересом обсуждает новый продукт голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу. Знаменитость выпустила свечи с запахом вагины, который, впрочем, имеет мало общего с чем-то из анатомии человека. Аромат свечей собран из тонкого сочетания цветочных и цитрусовых ароматов. Однако, капсульную коллекцию свечей Пелтроу раскупили в считанные часы с момента поступления в продажу

Cвеча была создана Heretic Parfum, компанией, специализирующейся на продуктах из абсолютно натуральных материалов. Парфюмерная композиция выполнена с нотами бергамота, герани, кедра и розы и, как заявляет сама Гвинет, напоминает запах женской вагины – "забавный, великолепный, сексуальный и неожиданно красивый аромат".

Не смотря на многочисленные мемы и насмешки в сети, продукт знаменитости оказался невероятно популярным. Например, в московском ЦУМе нужно было отстоять очередь за ароматичной свечой, а новости о ее выпуске успешно конкурировали в новостях с известием об отставке правительства РФ.

К слову, в Украине, новость тоже не сходила с первых полос целевых изданий. Впрочем, это не первый продукт, выпущенный знаменитостью. Пэлтроу ведет успешный блог о здоровой жизни и является хозяйкой велнес-империи Goop (исцеление кристаллами, иглоукалывание, вагинальные ванночки).

Однако, Гвинет Пэлтроу - не единственная знаменитость, которая успешно занимается странным видом бизнеса. Фокус собрал самые удивительные хобби мировых селебрити, которые успешно переросли в источник доходов.

Сандра Баллок

Мало, кто знает, что звезда "Гравитации" уже несколько лет является хозяйкой ресторана и цветочного магазина. Сандра периодически привлекает к работе своих родственников и друзей, которые иногогда работают в ресторане Баллок на волонтерских началах. В одном из своих интервью актриса заметила, что этот вид бизнеса помогает ей раскрыть маркетинговые таланты и реализовать творческие порывы.

Тиль Швайгер

Один из самых знаменитых актеров и продюсеров в Германии три года назад открыл отель Barefoot на побережье Балтийского моря. А годом ранее знаменитость открыл одноименный ресторан в Гамбурге. Ресторан и отель представляют из себя уютные шале с деревнянными интерьерами, больше напоминающими частные особняки.

На стенах заведений висят фотографии членов семьи актера, а на столах стоят свечи, призванные создавать уют.

Хью Джекман

Австалийский и американский актер недавно стал владельцем экокурорта в Австралии, в 15 минутах ходьбы от океана. В отеле Gwinganna Retreat гостям предлагают спа-услуги, в тов ремя, как курорт оформлен в виде небольшой гавайской деревушки.

Отель почти отрезан от мира. Всего в нескольких комнатах есть wi-fi, для экстренных случаев, при этом телевизоры отсутствуют полностью. В отельном заведении постояльцы вольны заниматься йогой, медитировать, а также, прогуливаться в компании кенгуру на огромной территории отеля.

Марк Уолберг

Оказывается, звезда боевиков и комедий, лауреат "Оскара" за роль второго плана в ленте "Отступники", известен не только своей модельной и музыкальной карьерой. И фраза "талантливый человек талантлив во всем" для него не пустой звук. Актер уже долгое время владеет сетью бургерных Wahlburgers, которую он открыл вместе с братьями Полом и Доном. Кроме того, в прошлом году актер занялся продажей автомобилей Chevrolet, открыв собственный дилерский центр.

Джессика Альба

Эта актриса попала в рейтинг Forbes как одна из самых успешных бизнес-вумен, наряду с Опрой Уинфри и Мадонной. Джессика Альба заранее поймала волну эко-тренда и в 2012 году начала производство экологичных подгузников, за которыми последовали детская косметика, средства гигиены и бытовая химия.

Всего за один год компания Джессики Альбы добилась оборота в 60 миллионов долларов. Бизнес, который начинался как интернет-проект, быстро стал желаемым в крупных офлайн-сетях, таких как Buy Buy Baby, Costco и других американских ритейлерах-гигантах. Актриса активно привлекает инвесторов для развития своих проектов, при этом, она лично проводит переговоры с потенциальными партнерами.

Эштон Кутчер

Актер, который ассоциируется с не самыми качественными фильмами и скандальным браком с Деми Мур, оказался, пожалуй, одним из самых успешных инвесторов в мире. Эштон вложился в крупные проекты, такие как Skype, Meerkat, Genius, Airbnb и Spotify Свой грандиозный успех Эштон объясняет правильным подходом к вопросу инвестиций и отношения к потенциальным потребителям.

"Я просто всегда интересовался, что может быть нужно людям, в отличие от многих инвесторов, которые ориентируются только на прибыль".

Стинг

Британский музыкант и певец утверждает, что не может хорошо петь, если голоден. Стинг старается питаться только органическими продуктами, и, чтобы не зависеть от качества питания в чужих заведениях, Гордон Мэттью Томас Самнер открыл в Тоскане собственное производство вина. На прилавке магазина также представлены колбасы из местной свинины.