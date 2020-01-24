Брэд Питт отреагировал на слухи о его "воссоединении" с Дженнифер Энистон

СМИ упорно говорят о тайных отношениях бывших супругов

После радостной встречи 56-летнего Брэда Питта и 50-летней Дженнифер Энистон за кулисами церемонии премии Гильдии киноактеров США таблоиды упорно муссируют тему их воссоединения, однако хоть фото и были красноречивы, но сами актеры свои отношения обсуждают уклончиво. Об этом пишет Entertainment Tonight.

Так, сама Энистон сказала журналистам, которые расспрашивали ее о якобы отношениях с бывшим мужем, что в Сети творится "истерика".

"Впрочем, о чем еще они могут говорить", - резюмировала актриса.

Фото: ЕТ

А Брэд Питт сказал, что вообще не читает таблоиды и не знает, что там пишут о нем и о Дженнифер.

"Я не знаю. Я блаженно наивен и собираюсь оставаться в неведении и дальше", - ответил Питт.

Инсайдеры утверждают, что после церемонии награждения актеры не встречались и не проводят время вместе, но отмечают, что сейчас Брэда и Дженнифер связывает дружба.

Как ранее писал Фокус:

На церемонии премии Гильдии киноактеров США 2020 Брэд Питт и Дженнифер Энистон ни на шаг не отходили друг от друга. Обмен любезностями между актерами начался, когда Брэд получил свою награду за "Лучшую мужскую роль второго плана" в фильме "Однажды в Голливуде".

Актер Брэд Питт, получивший "Золотой глобус" за роль в фильме "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, снялся для журнала W и рассказал о своем первом поцелуе. 56-летний актер признался, что всегда был очень страстным парнем, но не во время своего первого поцелуя, который случился с девочкой по имени Лиза.



