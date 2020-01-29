"Это сумасшествие!": Блейк Лайвли впервые рассказала о рождении третьего ребенка

Недавно актриса впервые вышла в свет после рождения третьего ребенка

Актриса Блейк Лайвли стала гостьей шоу Good Morning America, где откровенно рассказала о том, каково это – быть матерью троих детей. Об этом пишет ETonline.

"Кажется, что у нас было два ребенка, а стало три тысячи. У нас столько детей, это сумасшествие. Мы в меньшинстве. Люди говорят, что два ребенка и три ребенка – одно и то же, что это просто. И знаете, у этих людей нет троих детей! Это настоящее сумасшествие!", – рассказала Лайвли.

Фото: vancityreynolds

В августе 2019 года 32-летняя Блейк и ее 43-летний супруг, звезда фильма "Дэдпул" Райан Рейнольдс стали родителями в третий раз. Они тщательно оберегают свою личную жизнь, поэтому о рождении третьей дочки рассказали только спустя несколько месяцев. А как ее назвали – все еще не говорят.

У пары уже есть две дочери: Джеймс и Инес.

Фото: vancityreynolds

Блейк много времени уделила новорожденной дочке и только недавно вернулась к работе, начав промотур нового фильма "Ритм-секция" — триллера, премьера которого в Украине состоится уже 30 января. Актриса исполнила в новой ленте роль женщины, жизнь которой идет под откос после того, как вся ее семья погибает в авиакатастрофе. Она увлекается наркотиками и алкоголем, когда когда узнает от одного журналиста, что крушение самолета было подстроено. Героиня решает собственноручно добиться справедливости и отомстить виновным за смерть своей семьи.

Съемки были нелегкими, на утреннем шоу актриса призналась, что серьезно повредила руку и провела несколько дней в больнице.

Как ранее писал Фокус:

Создатели сериала "Сплетница" (Gossip Girl) готовят перезапуск телешоу, а покажет его стриминговый сервис HBO Max. Еще в начале года судьба проекта была в руках сценаристов Джошуа Сафрана, Джоша Шварца и Стефани Сэвадж. В итоге, с творческой командой удалось договориться, поэтому поклонников ждут новые серии.