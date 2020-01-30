Мел Гибсон и Дэнни Гловер снова вместе: "Смертельное оружие" получит продолжение

Новый фильм франшизы анонсировали еще три года назад, но не сложилось

Культовый боевик 80-х и 90-х годов прошлого века получит продолжение и даже с теми же актерами. Об этом сообщил продюсер Дэн Лин, пишет IGN.

Первый фильм "Смертельное оружие" вышел 1987 году. Получил номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший звук" и собрал 120 миллионов при скромном бюджете в 15 миллионов.

История полицейских Мартина Риггса и Роджера Мерта получила три сиквела и постоянно велись разговоры о выходе пятого фильма, но съемки постоянно откладывались.

За это время вышла компьютерная игра и сериал. Они имели успех, но не такой как оригинальные фильмы.

Дэн Лин отметил, что проект никто не отменял, над ним просто очень медленно работали. В качестве исполнителей главных ролей в «Смертельном оружии 5» мы вновь увидим Мела Гибсона и Дэнни Гловера, правда неизвестно, вернется ли Джо Пеши, в последнее время он отошел от дел.

Прежний режиссер тоже подключится к работе. Ричард Доннер, которому в этом году исполняется 90 лет, даже несмотря на возраст, возьмется руководить съемочным процессом. Осталось дождаться сценариста и, возможно, скоро на экраны выйдет «Смертельное оружие 5».

Как ранее писал Фокус:

Неловкая ситуация: Дэвид Швиммер предложил снять "черный" ремейк "Друзей". Актер забыл, что именно "Друзья" были в некотором роде ремейком.