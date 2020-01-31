Заслужил: рэпер 50 Cent получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде

Поддержать друга пришли легенды рэпа: Eminem и Dr Dre

Известный рэпер 50 Cent удостоился именной звезды на Аллее славы. Поддержать его пришли такие "ветераны" рэпа, как Eminem и Dr Dre. Об этом пишет Daily Mail.

50 Cent, чье настоящее имя Кертис Джексон, вырос в Куинсе, Нью-Йорк. Его с матерью бросил отец. Мать торговала крэком, чтобы загладить вину перед сыном, часто дарила ему драгоценности. Она умерла в 23 года, когда неизвестный грабитель подсыпал ей снотворное, забрал все ценное и включил газ.

50 Cent торговал крэком и кокаином на улицах, увлекся боксом и читал рэп в тетином подвале. В 2002 году его диск попал к Эминему и тот передал его своему менеджеру и познакомил восходящую звезду с Доктором Дре. Тогда к Кертису Джексону и пришла настоящая слава.

Во время открытия звезды, Эминем рассказал о своей первой встрече с 50 Cent: "когда он вошел в комнату, то сразу было ясно, что он собирается стать звездой и готов к этому".

50 Cent, в свою очередь, поблагодарил своих наставников за помощь. "Я не думаю, что моя карьера сложилась бы без их поддержки. На самом деле, это Дре наставлял всех нас, причем он даже и не подозревал, что делает это", - сказал рэпер.

Как ранее писал Фокус:

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