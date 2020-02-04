Режиссером следующего фильма из вселенной Звездных войн станет женщина

Такое обещание дала президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди

На недавней кинопремии BAFTA Кеннеди получила награду Fellowship из рук принца Уильяма за вклад в развитие кинематографа. И во время интервью, которая она дала позже, президент Lucasfilm отметила, что следующий фильм из вселенной Звездных войн срежиссирует женщина. Об этом пишет BBC.

Все полнометражные фильмов франшизы были сняты режиссерами-мужчинами. Однако Кеннеди отметила, что несколько серий нашумевшего сериала "Мандалорец" сняли именно женщины, также они принимали участие в создании фильма "Скайуокер. Восхождение", но ситуация дальше будет только улучшаться.

Кэтлин Кеннеди на церемонии награждения BAFTA/Фото: Wireimage

Так, режиссером третьей и седьмой серии "Мандалорца" стала Дебора Чоу, а Брайс Даллас Ховард сняла четвертую серию.

Виктория Махони стала первой темнокожей женщиной-режиссером, причастной к производству последнего фильма франшизы. Она была вторым режиссером фильма.

Кэтлин Кеннеди стала президентом Lucasfilm в 2012 году.

Как ранее писал Фокус:

Один из самых известных персонажей 2019 года, малыш Йода из сериала "Мандалорец" телеканала Disney из вселенной "Звездных войн", оказывается изрядно стоит. Целых пять миллионов долларов.