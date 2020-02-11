Как папа: дочь Дуэйна "Скалы" Джонсона решила всерьез заняться рестлингом
2020-02-11 10:00:38
19-летняя Симона Александра уже начала тренировки
Дочь известного рестлера и актера Дуэна Джонсона решила пойти по стопам отца и также заняться профессиональным рестлингом. Об этом пишет FOXnews.
Напомним, свою карьеру 47-летний Дуэйн начинал именно с рестлинга, когда карьеру в американском футболе не вышло продолжить из-за травмы. Он впервые дебютировал на ринге в 1996 году. Также рестлингом занимались его отец и дед, так что неудивительно, что его дочь решила продолжить династию.
Фото: Twitter Simone
Симона Александра – дочь Дуэйна от его первой жены Дэни Гарсия. Пара рассталась, но бывшие супруги остались друзьями. Симона часто сопровождала отца на светских мероприятиях.
Сейчас она начала тренировки в WWE Performance Center в Орландо, штат Флорида, и написала в соцсетях, что это именно то, о чем она мечтала, будучи маленькой девочкой.
Как ранее писал Фокус:
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