Певица Майли Сайрус вышла на подиум во время Недели моды в Нью-Йорке

Принять участие в дефиле ее пригласил дизайнер Марк Джейкобс

Певица Майли Сайрус, известная многочисленные скандалами, но более всего, не менее скандальным разводом, вышла на подиум в качестве модели во время показа Марка Джейкобса на Неделе моды в Нью-Йорке. Об этом пишет People.

Она представила один из нарядов коллекции Осень/Зима 2020: классические черные брюки, туфли-лодочки, бюстье, высокие кожаные перчатки и жакет с "зебровым" принтом, который певица несла в руках.

Это первое появление Майли на светском мероприятии за долгое время. Ранее певица жаловалась, что ее не приглашают на вечеринки. Но с Марком Джейкобсом ее связывают приятельские отношения, она часто выбирала наряды его авторства для публичных выходов.

Кроме Майли новую коллекцию представляли сестры Хадид (а из зала за ними наблюдала мать – Иоланда Хадид), Кайя Гербер и Карли Клосс.

Фото: WWD

В своей коллекции Джейкобс вдохновлялся иконами стиля прошлого и отдал дань кубизму.

Как ранее писал Фокус:

Мать миллиардера Илона Маска была замечена в первом ряду на показе Sally LaPointe на Неделе моды в Нью-Йорке. Сама модель в прошлом, Мэй сейчас иногда принимает участие в показах и фотосессиях, но чаще наблюдает за шоу из первого ряда.