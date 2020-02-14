Tinder забанил девушку, решив, что она слишком красива, чтобы быть настоящей

2020-02-14 17:28:32

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Холли Валентайн стесняется знакомиться с новыми людьми, так что воспользовалась приложением для знакомств

Instagram-модель из США забанили в приложении для знакомств Tinder, посчитав, что она слишком привлекательная, чтобы быть настоящей. Об этом пишет Daily Mail.

26-летняя Холли Валентайн, маркетолог по образованию, завела страничку в Instagram, чтобы проверить, получится ли "раскрутить" ее. Она постила достаточно откровенные снимки, так что сейчас на нее подписаны более миллиона фолловеров.

холли валентайн, модель, забанили, Tinder, приложение для знакомств, слишком красивая

холли валентайн, модель, забанили, Tinder, приложение для знакомств, слишком красивая

Но когда Холли зарегистрировалась в Tinder, то ее вскоре забанили, поскольку другие пользователи пожаловались на то, что она слишком красивая, чтобы быть настоящей.

Модель попыталась вернуть деньги за расширенный аккаунт – целых 86 долларов, но Tinder не отвечает на ее запросы, а Apple заявил, что возмещение ущерба зависит от владельцев приложения.

холли валентайн, модель, забанили, Tinder, приложение для знакомств, слишком красивая

холли валентайн, модель, забанили, Tinder, приложение для знакомств, слишком красивая

Холли рассказала, что пользовалась Tinder всего несколько часов, причем не успела ни с кем толком познакомиться, зато получила несколько сообщений, в которых пользователи писали: "что такая девушка, как ты, делает на Tinder?", "ты точно ненастоящая" и "почему ты не отвечаешь?".

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Все фото: Instagram holly.treats

Отвечая на вопрос, что же она делала в приложении для знакомств, Холли рассказала, что часто путешествует и хотела знакомиться с людьми по всему миру. А приложение выбрала, потому что, не смотря на откровенные снимки в Instagram "очень стесняется знакомиться в реале".

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