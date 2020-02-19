L’Oréal Україна запускає 4 сезон програми «Краса для всіх»

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У лютому 2020 року L’Oréal Україна спільно з UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення запускає 4 сезон проєкту «Краса для всіх», щоб допомогти жінкам, які постраждали від домашнього та гендерно-обумовленого насильства, здобути безкоштовну освіту в сфері краси. Реалізація програми здійснюється спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення та за підтримки Фонду L’Oréal.

Мета програми — за допомогою спеціального курсу навчити жінок, які перебувають у непростій життєвій ситуації, основам перукарської майстерності та допомогти їм побудувати свій шлях до кращого життя.

Навчальний курс в рамках Програми «Краса для всіх» викладатимуть висококваліфіковані спеціалісти, практикуючі майстри у салонах краси, які пройшли спеціальне навчання по роботі з продукцією бренду MATRIX та мають необхідні презентаційні навички. Навчальний курс був спеціально розроблений для даного проекту. Курс гарантує, що всі учасниці отримають навички, необхідні для початку кар’єри у салонному бізнесі. Група з 40 жінок почне 6-місячне навчання перукарському мистецтву з березня 2020 року. Курс передбачає 24 години навчання на тиждень протягом 6-ти місяців та буде проходити в місті Києві.

Учасниці приєнаються до команди з 5565 осіб, які в 2018 році пройшли безкоштовне навчання у різних країнах світу. Сьогодні програму "Краса для всіх" представлено в понад 25 країнах Латинської Америки, Азії, Європи та Середнього Сходу.

ПРО UNFPA, ФОНД ООН У ГАЛУЗІ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення, є провідною агенцією ООН, яка зосереджує свою роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розбудови потенціалу молоді. Спільно з партнерами ми працюємо у 150 країнах та територіях світу, з 1997 року і в Україні.

Павло Замостьян, заступник представника UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення: «Економічна залежність від чоловіка та відсутність можливостей забезпечувати дітей та себе є однією з найбільш поширених причин, що зупиняють жінку від виходу із ситуації насильства. За нашими дослідженнями в Україні 1.1 млн жінок щорічно* зазнають фізичного та сексуального насильства і 2/3 з них нікуди не звертаються по допомогу. Надаючи можливість жінці освоїти професію, яка може приносити стабільний дохід, ми фактично робимо її більш захищеною та впевненою у собі, даємо їй інструмент розірвати коло насильства».

*результати моделювання за даними соціологічних опитувань в рамках дослідження «Економічна вартість насильства щодо жінок в Україні», проведеного UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення у 2016-2017 рр.

Марк Савчук, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР L’ORÉAL УКРАЇНА: «Ми реалізували перший сезон програми у 2016 році. За три роки існування проєкту в Україні 67 жінок опанували нову професію завдяки програмі "Краса для всіх". Більшість з них працюють у салонах краси, деякі навіть курують власним бізнесом. Це неймовірний результат, і ми прагнемо не зупинятися й надалі та допомогти ще більшій кілкості жінок повірити у свої сили!

ПРО ФОНД L’ORÉAL

Супроводжуйте. Цінуйте. Спілкуйтеся. Підтримуйте. Розширюйте межі. Це переконання, основні цінності, завдяки яким Фонд L’Oréal завжди відданий жінкам. В основі цього підходу — наука і краса.

Завдяки програмі «Для жінок у науці», яка здійснюється за підтримки ЮНЕСКО, Фонд L’Oréal мотивує випускниць університетів робити кар’єру в науці, підтримує жінок-дослідниць і відзначає їх за видатні досягнення у традиційно "чоловічих" галузях науки.

За допомогою програм краси L’Oréal допомагає жінкам, які страждають від хвороб, фінансових труднощів чи соціальної ізоляції, повернути собі відчуття власної гідності й жіночності, що позитивно впливає на їхнє самопочуття та успішність. Також Фонд проводить освітні програми для експертів у сфері краси.

ПРО КОМПАНІЮ L’ORÉAL

Ось уже 110 років L’Oréal присвячує себе створенню краси. В унікальному портфоліо компанії — 36 взаємодоповнюючих міжнародних брендів. У 2019 році продано продукції на 29,87 млрд євро і працевлаштовано 86 000 осіб по всьому світу. Філію в Україні було створено у 2004 р. Станом на 2019 р. в Україні працює понад 250 працівників.

L’Oréal є світовим лідером у сфері краси, а продукція компанії представлена у всіх дистрибуційних мережах: на ринку товарів масового попиту, в універмагах, аптеках, салонах краси, у роздрібній мережі, безмитній та електронній торгівлі.

Новий глобальний орієнтир компанії на 2020 рік — програма "Ділячись красою з усіма" — ставить амбітні довгострокові цілі сталого розвитку для всього виробничо-збутового ланцюга.