Производители элитных парфюмов L'Oréal, Estée Lauder, Givaudan используют детский труд, — СМИ

Аудиторы в целом заранее сообщают о проверках фабрик, но не проверяют мелкие фермы, на которых могут закупать жасмин. Бренды элитной парфюмерии уверяют, что не допускают использования детского труда.

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Ингредиенты, которые использовали поставщики крупных косметических компаний Lancôme и Aerin Beauty, собирали несовершеннолетние дети. Это выяснило расследование ВВС относительно парфюмерной отрасли.

Все бренды элитной парфюмерии утверждают, что не допускают использования детского труда.

Жасмин, который используют для изготовления духов Lancôme Idôle L'Intense и Ikat Jasmine и Limone Di Sicilia от Aerin Beauty доставляют из Египта. Там сборщики растения получают очень низкие зарплаты, и это заставляет их привлекать к работе своих детей.

В ходе расследования ВВС обнаружила, что системы аудита, которые парфюмерная промышленность использует для проверки цепей поставок, имеют глубокие недостатки.

"На бумаге они [индустрия] обещают так много хороших вещей, таких как прозрачность цепочки поставок и борьбу с детским трудом. Однако на этих кадрах видно, что они на самом деле не делают того, что обещали", — сказал специальный докладчик ООН по вопросам современных форм рабства Томоя Обокат.

Сборщики растения получают очень низкие зарплаты

Сколько зарабатывают сборщики жасмина

Египтянка Геба, которая живет в сердце жасминового региона Египта, в деревне в районе Гарбия, будит свою семью в 03:00. В это время начинают собирать цветы, пока не взошло солнце и не повредило их.

Женщина рассказала, что привлекает к работе своих четырех детей в возрасте от 5 до 15 лет. Чем больше они вместе соберут цветов, тем больше денег получат.

За рабочее время они успели собрать 1,5 кг цветов жасмина. Треть своего заработка женщина отдала владельцу земли и у нее осталось примерно 1,5 доллара США за ночную работу. Сборщики жасмина часто живут за чертой бедности.

Трудно точно сказать, сколько среди 30 000 людей, задействованных в жасминовой промышленности Египта, детей. Но летом 2023 года ВВС провела съемки в этом регионе и пообщалась со многими жителями, которые сказали, что из-за низкой цены на жасмин им приходится привлекать к работе своих детей.

Законы Египта запрещают лицам до 15 лет работать с 19:00 до 07:00.

Жасмин начинают собирать с 3 утра

Как проходят проверки компаний

В своих рекламных материалах парфюмерные компании и парфюмерные дома подают картину этической цепи поставок. Но источники говорят, что надзор парфюмерных компаний за своими цепочками поставок отсутствует.

На условиях анонимности источники рассказывают, что компании делегируют решение этого вопроса парфюмерным домам, привлекают аудиторов для проведения проверок.

Аудиторы в целом заранее сообщают о проверках фабрик, но не проверяют мелкие фермы, где она закупает жасмин.

Что думают L'Oréal, Estée Lauder, Givaudan

Парфюмерный дом Givaudan, который производит духи Lancôme Idôle L'Intense, заявил, что обеспокоен расследованием журналистов и должен принимать меры, чтобы полностью устранить риск детского труда.

Парфюмерный дом Firmenich, который производит Ikat Jasmine и Limone Di Sicilia для Aerin Beauty, заявили, что сменили поставщика в Египте и поддерживают инициативы, направленные на коллективное решение проблемы с привлечением труда детей.

Тем временем собирательница жасмина Геба из Гарбии была шокирована, когда журналисты озвучили ей, сколько стоят духи на международном рынке.

"Люди здесь ничего не стоят. Я не против того, чтобы люди использовали духи, но я хочу, чтобы люди, которые используют эти духи, видели в них детскую боль. И говорили об этом", — сказала она.

Между тем правозащитница Сара Дадуш отмечает, что ответственность за детский труд не лежит на потребителях.

"Не мы должны решать эту проблему. Нам нужен закон. Нам нужна корпоративная ответственность, и это не может касаться только потребителей", — говорит она.

Напомним, что японский McDonald's выпустил парфюм с ароматом картофеля фри. Всего есть три запаха: обычная картошка фри, с чесночным соусом и морской солью.