Виробники елітних парфюмів L'Oréal, Estée Lauder, Givaudan використовують дитячу працю, — ЗМІ

Аудитори загалом заздалегідь повідомляють про перевірки фабрик, але не перевіряють дрібні ферми, на яких можуть закуповувати жасмин. Бренди елітної парфумерії запевняють, що не допускають використання дитячої праці.

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Інгредієнти, які використовували постачальники великих косметичних компаній Lancôme і Aerin Beauty, збирали неповнолітні діти. Це з'ясувало розслідування ВВС щодо парфумерної галузі.

Усі бренди елітної парфумерії стверджують, що не допускають використання дитячої праці.

Жасмин, який використовують для виготовлення парфумів Lancôme Idôle L'Intense та Ikat Jasmine і Limone Di Sicilia від Aerin Beauty доправляють з Єгипту. Там збирачі рослини отримують дуже низькі зарплати, і це змушує їх залучати до роботи своїх дітей.

Під час розслідування ВВС виявила, що системи аудиту, які парфумерна промисловість використовує для перевірки ланцюгів постачання, мають глибокі недоліки.

"На папері вони [індустрія] обіцяють так багато хороших речей, як-от прозорість ланцюжка поставок і боротьбу з дитячою працею. Однак на цих кадрах видно, що вони насправді не роблять того, що обіцяли", — сказав спеціальний доповідач ООН з питань сучасних форм рабства Томоя Обокат.

Збирачі рослини отримують дуже низькі зарплати

Скільки заробляють збирачі жасмину

Єгиптянка Геба, яка живе в серці жасминового регіону Єгипту, в селі в районі Гарбія, будить свою сім’ю о 03:00. В цей час починають збирати квіти, поки не зійшло сонце і не пошкодило їх.

Жінка розповіла, що залучає до праці своїх чотирьох дітей віком від 5 до 15 років. Чим більше вони разом зберуть квітів, тим більше грошей отримають.

За робочий час вони встигли зібрати 1,5 кг квітів жасмину. Третину свого заробітку жінка віддала власнику землі і у неї залишилося приблизно 1,5 долара США за нічну роботу. Збирачі жасмину часто живуть за межею бідності.

Важко точно сказати, скільки серед 30 000 людей, задіяних у жасминовій промисловості Єгипту, дітей. Але влітку 2023 року ВВС провела зйомки в цьому регіоні та поспілкувалася з багатьма жителями, які сказали, що через низьку ціну на жасмин їм доводиться залучати до роботи своїх дітей.

Закони Єгипту забороняють особам до 15 років працювати з 19:00 до 07:00.

Жасмин починають збирати з 3 ранку

Як проходять перевірки компаній

У своїх рекламних матеріалах парфумерні компанії та парфумерні будинки подають картину етичного ланцюга постачання. Але джерела кажуть, що нагляд парфумерних компаній за своїми ланцюгами постачання відсутній.

На умовах анонімності джерела розповідають, що компанії делегують вирішення цього питання парфумерним будинкам, залучають аудиторів для проведення перевірок.

Аудитори загалом заздалегідь повідомляють про перевірки фабрик, але не перевіряють дрібні ферми, де вона закуповує жасмин.

Що думають L'Oréal, Estée Lauder, Givaudan

Парфумерний дім Givaudan, який виготовляє парфюм Lancôme Idôle L'Intense, заявив, що занепокоєний розслідуванням журналістів і має вживати заходів, щоб повністю усунути ризик дитячої праці.

Парфумерний дім Firmenich, який виробляє Ikat Jasmine і Limone Di Sicilia для Aerin Beauty, заявили, що змінили постачальника в Єгипті і підтримують ініціативи, спрямовані на колективне вирішення проблеми із залученням праці дітей.

Тим часом збирачка жасмину Геба з Гарбії була шокована, коли журналісти озвучили їй, скільки коштують парфуми на міжнародному ринку.

"Люди тут нічого не варті. Я не проти того, щоб люди використовували парфуми, але я хочу, щоб люди, які використовують ці парфуми, бачили в них дитячий біль. І говорили про це", — сказала вона.

Між тим правозахисниця Сара Дадуш зазначає, що відповідальність за дитячу працю не лежить на споживачах.

"Не ми маємо вирішувати цю проблему. Нам потрібен закон. Нам потрібна корпоративна відповідальність, і це не може стосуватися лише споживачів", — каже вона.

Нагадаємо, що японський McDonald's випустив парфум з ароматом картоплі фрі. Загалом є три запахи: звичайна картопля фрі, з часниковим соусом і морською сіллю.