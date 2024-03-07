"Хочеться їсти": японський McDonald's випустив парфум з ароматом картоплі фрі (фото)

Загалом є три запахи: звичайна картопля фрі, з часниковим соусом і морською сіллю. Співробітники ресторану швидкого харчування зазначають, що парфуми добре підходять для побачень.

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В Японії McDonald's випустив парфум з ароматом картоплі фрі. Про це повідомили представники ресторану швидкого харчування в Х, раніше Twitter.

Загалом поки що є три запахи. Аромат звичайної картоплі фрі найімовірніше підійде для аматорів, які шанують традиції, з часниковим соусом для людей, які шукають щось нове, і з приправленою морською сіллю для всіх, хто полюбляє щось незвичайне.

"Ми зробили парфуми, які пахнуть картоплею! Візьми їх на побачення, щоб виграти", — підписали співробітники фото.

Співробітники ресторану швидкого харчування зазначають, що парфуми добре підходять для побачень Фото: X (Twitter)

Багато користувачів поставилися до такої новини з недовірою. Люди жартували й не могли уявити собі подібний аромат.

"Колега по роботі буде говорити: "Мені хочеться їсти, коли вона поруч", "Сьогодні ж не 1 квітня ще", "Мені важко тепер стежити за тим, голодний я чи закоханий", "Я працював у McDonald's на пів ставки близько двох років, і якийсь час мій піт пах смаженою картоплею, хоча я її не їв", — писали вони.

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