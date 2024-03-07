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"Хочеться їсти": японський McDonald's випустив парфум з ароматом картоплі фрі (фото)

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Фото: soranews24.com | Ілюстративне фото

Загалом є три запахи: звичайна картопля фрі, з часниковим соусом і морською сіллю. Співробітники ресторану швидкого харчування зазначають, що парфуми добре підходять для побачень.

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В Японії McDonald's випустив парфум з ароматом картоплі фрі. Про це повідомили представники ресторану швидкого харчування в Х, раніше Twitter.

Загалом поки що є три запахи. Аромат звичайної картоплі фрі найімовірніше підійде для аматорів, які шанують традиції, з часниковим соусом для людей, які шукають щось нове, і з приправленою морською сіллю для всіх, хто полюбляє щось незвичайне.

"Ми зробили парфуми, які пахнуть картоплею! Візьми їх на побачення, щоб виграти", — підписали співробітники фото.

Картопля фрі, McDonalds, парфуми, парфуми, хочеться їсти, картопля фрі, незвичайний аромат, побачення, курйози, їжа, мережа ресторанів Fullscreen
Співробітники ресторану швидкого харчування зазначають, що парфуми добре підходять для побачень
Фото: X (Twitter)

Багато користувачів поставилися до такої новини з недовірою. Люди жартували й не могли уявити собі подібний аромат.

"Колега по роботі буде говорити: "Мені хочеться їсти, коли вона поруч", "Сьогодні ж не 1 квітня ще", "Мені важко тепер стежити за тим, голодний я чи закоханий", "Я працював у McDonald's на пів ставки близько двох років, і якийсь час мій піт пах смаженою картоплею, хоча я її не їв", — писали вони.

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