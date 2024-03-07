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МирФан

"Хочется есть": японский McDonald's выпустил парфюм с ароматом картошки фри (фото)

Картошка фри, McDonalds, духи, парфюм, хочется есть, картошка фри, необычный аромат, свидание, курьезы, еда, сеть ресторанов
Фото: soranews24.com | Иллюстративное фото

Всего есть три запаха: обычная картошка фри, с чесночным соусом и морской солью. Сотрудники ресторана быстрого питания отмечают, что духи хорошо подходят для свиданий.

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В Японии McDonald's выпустил парфюм с ароматом картофеля фри. Об этом сообщили представители ресторана быстрого питания в Х, ранее Twitter.

Всего пока есть три запаха. Аромат обычной картошки фри скорее всего подойдет для любителей, которые чтят традиции, с чесночным соусом для людей, которые ищут что-то новое и с приправленной морской солью для всех, кто любит что-то необычное.

"Мы сделали духи, которые пахнут картошкой! Возьми их на свидание, чтобы выиграть", — подписали сотрудники фото.

Картошка фри, McDonalds, духи, парфюм, хочется есть, картошка фри, необычный аромат, свидание, курьезы, еда, сеть ресторанов Fullscreen
Сотрудники ресторана быстрого питания отмечают, что духи хорошо подходят для свиданий
Фото: X (Twitter)

Многие пользователи отнеслись к подобной новости с недоверием. Люди шутили и не могли представить себе подобный аромат.

"Коллега по работе будет говорить: "Мне хочется есть, когда она рядом", "Сегодня ведь не 1 апреля еще", "Мне тяжело теперь следить за тем, голоден я или влюблен", "Я работал в McDonald's на полставки около двух лет, и какое-то время мой пот пах жареной картошкой, хотя я ее не ел", — писали они.

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