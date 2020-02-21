Париж на обложке: Моника Беллуччи снялась в новой фотосессии для модного глянца
2020-02-21 14:54:08
55-летняя модель и актриса стала героиней нового номер итальянского L'Officiel
55-летняя Моника Беллуччи стала одной из героинь спецвыпуска итальянского L'Officiel. Актриса украсила одну из трех обложек номера и приняла участие в новой фотосессии. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Съемка прошла в одном из самых известных отелей Парижа - Hotel Plaza Athenee, с террасы которого открывается вид на весь город и его самую известную достопримечательность — Эйфелеву башню.
Место выбрали неслучайно, Сам Кристиан Диор вдохновлялся элегантным дизайном отеля и его изысканными посетительницами, создавая свои коллекции. А спа-центр отеля может похвастаться солидной коллекцией набросков великого кутюрье – они украшают стены.
Автором съемки выступил известный фэшн-фотограф Патрик ван Малдер. С Моникой они старые друзья, он часто был автором фотосессий с ее участием.
Моника Беллуччи и Патрик ван Малдер/Все фото L'Officiel
Наряду с Моникой Беллуччи героинями нового спецвыпуска стали 21-летняя Пэрис Джексон, дочь покойного "короля поп-музыки" Майкла Джексона, и 23-летняя аргентино-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой. Девушки также снялись для обложек нового номера и побеседовали с редакторами издания о своих текущих проектах и планах на будущее.
Как ранее писал Фокус:
- В этом году старшей дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя исполнится 16 лет, и она уже получила первый серьезный контракт. Дева Кассель стала лицом новой рекламной кампании аромата от Dolce & Gabbana. Съемки проходили в прошлом году на средневековых улочках итальянской коммуны Равелло в провинции Салерно.
- Неожиданная встреча произошла на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в прошлом году. Моника Беллуччи встретилась с бывшим мужем Венсаном Касселем во время фотоколла и спецпоказа фильма "Необратимость" Гаспара Ноэ. Моника и Венсан снялись в "Необратимости" в 2002 году. Фильм был показан 55-м Каннском кинофестивале. Впервые в истории фестиваля картина настолько шокировала зрителей, что более двухсот просто ушли.