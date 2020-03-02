8 подарков для весенних дней

Позиция

Подарки начала весны — всегда волнительны и прекрасны. «Что подарить ей?», — наверное, самый главный запрос в Google в эти дни. Хотя ответ на него удивительно прост: подарите ей время! Его важность в нашем мире быстрых изменений трудно переоценить. Время для себя — отличный подарок и для занятой бизнес-леди, и для мамы в декрете, и для любой женщины, с головой погруженной в свое дело. Предметы техники из списка «Фокстрот» позволяют выкроить время для себя любимой. Это ли не настоящий подарок?

ПОДАРКИ ДЛЯ ДОМА…

Она попивает кофеек, а он убирает. Или так: она возвращается с работы, а он уже со всем справился, и квартира сверкает чистотой. Подарить такое желание совсем несложно: выберите робот-пылесос. Это хороший подарок, независимо от того, живет ли женщина в квартире, где все на своих местах, или любит творческий беспорядок, — дисковидный домашний помощник прекрасно впишется в интерьер.

Например, робот-пылесос SAMSUNG POWERbot VR10M7030WW/EV эффективно удаляет пыль и мусор даже с самых сложных поверхностей и не оставит ни крошки в углах и вдоль стен. С помощью специальной широкой лопатки он отводит от плинтуса пыль и мусор, после чего начисто удаляет их благодаря исключительной мощности всасывания. Если роботу придется отправиться на подзарядку, он не станет начинать уборку заново, а продолжит с места, на котором остановился.

С появлением мультиварок сказки о волшебной скатерти-самобранке стали реальностью. Это очень удобно: заложил продукты и специи в чашу — и в запланированное время получил свежее блюдо. С мультиваркой REDMOND RMC-M251 готовить еду легко и приятно даже тем, кто не очень силен в готовке. А опция «Сохранение блюда горячим» поможет удержать тепло к моменту подачи к столу. Приверженцы здорового образа жизни оценят наличие функции пароварки, а дети будут в восторге от идеального домашнего чизкейка или йогурта. Для продвинутых хозяек есть опция «Мультиповар» и десятки вариантов настроек в ней. А еще предусмотрено 16 автоматических программ приготовления блюд.

Кухонная машина BOSCH MUM 4406 способна вывести домашнюю готовку на качественно новый уровень. Посудите сами: она взбивает, измельчает, смешивает и шинкует. С ее помощью можно готовить изумительное тесто для синнабонов, воздушный фарш для лазаньи, невесомое безе, шинковать овощи для салата и еще много чего. Машина оснащена системой планетарного смешивания Multi Motion Drive, которая предусматривает траекторию движения насадок в трех направлениях. С такой машиной и книгой рецептов от Bosch в придачу можно достигнуть высот в кулинарии без особой траты времени.

Наверное, самый элегантный из кухонных подарков — кофемашина KRUPS EA817010. Она уж точно порадует каждую женщину, ведь кофе пьют многие. Машина имеет функцию кофемолки, фильтрует воду, самоочищается от накипи и освобождает от рутин, связанной с приготовлением душистого напитка. Остается мелочь — лишь выбрать крепость кофе и взбить капучинатором молоко по желанию.

…И ДЛЯ НЕЕ ЛЮБИМОЙ

Красивые, сияющие здоровьем волосы — результат не только средств по уходу за ними, но и хорошего фена, который работает в щадящем режиме. Фен ROWENTA CV7819F0 мощный, тихий, с термозащитой и керамическим элементом нагревания. Для волос средней длины достаточно 5-8 минут сушки в среднем температурном режиме и на максимальной мощности потока. Вот где действительно экономия времени по утрам! Эксперты отмечают, что в своей ценовой категории этот фен один из лучших.

Любящая вызовы модница обрадуется мультистайлеру BABYLISS МS21E с множеством приспособлений для создания неповторимого стиля в домашних условиях. Экспериментировать с волосами помогут насадка-гофре, насадки для горизонтальных и вертикальных локонов, для элегантных волн и для гладкой прически. Всего мультистайлер укомплектован десятью взаимозаменяемыми насадками разных размеров. Он очень хорошо ложится в ладонь, а нагревательный элемент имеет керамическое покрытие, щадящее для волос.

Ухаживать за ногтями она может и в салоне, но хороший маникюрный набор все же — незаменимая вещь в домашнем арсенале женщины. Особенно такой, как BEURER MP 42. В элегантной сумочке можно найти аппарат с семью различными насадками, с помощью которых легко подпиливать и оформлять ногти, ухаживать за кутикулой, обрабатывать сухую кожу, а также снимать ороговевшие частицы на стопах и ладонях.

Косметологический центр для красоты и здоровья ног — массажная ванночка BEURER FB 21. После сложного дня это самое мудрое и приятное решение. Производитель уверяет, что при помощи ванночки можно делать более трех видов массажа: роликовый, вибро- и гидромассаж. Массажная насадка снимает боль и усталость в ногах, поскольку мягко действует на акупунктурные точки и расслабляет мышцы. «Умная» ванночка умеет сохранять воду теплой и достаточно функциональна: пригодится для педикюра и ароматерапии. Дополнительный бонус — инфракрасная лампа, предупреждающая заболевания стоп.