Королева разочарована. Меган Маркл решила вернуться в Великобританию без своего сына Арчи

В отсутствие родителей малыш будет находиться под присмотром няней

Меган Маркл посетит Великобританию для того, чтобы принять участие в ряде важных мероприятий. Герцогиня Сассекская приняла решение вернуться в Королевство без своего десятимесячного сына Арчи. Об этом сообщает Showbiz Cheat Sheet.

Изначально планировалось, что Меган вернется в Англию вместе с сыном, однако малыш остался в Ванкувере. За время отсутствия родителей за Арчи будут присматривать няни.

Известно, что в королевской семье такое решение Меган восприняли без энтузиазма. По слухам, королева Елизавета разочарована в таком выборе, так как она не виделась со своим правнуком уже около четырех месяцев.

Также одной из причин для недовольства в королевской семье является то, что из-за решения Меган надо будет обеспечивать усиленную охрану сразу на территории двух стран — Великобритании и Канады. По информации The Sun, охранные мероприятия, которые оплачивают британские налогоплательщики, на территории Канады обойдутся минимум в 50 тысяч фунтов стерлингов.

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