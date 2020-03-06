Билли Портер сыграет гендерно-нейтральную фею-крестную в экранизации Золушки

Актер уверен, что магия не имеет гендера

Американский актер Билли Портер сыграет фею-крестную в новой экранизации сказки "Золушка". Отмечается, что персонаж будет гендерно-нейтральным. Об этом сообщает Deadline.

"Мы представляем этого персонажа как гендерно-нейтрального. По крайней мере, так я его играю. У магии нет гендера", — рассказывает актер телеканалу CBS.

По словам Портера, дети уже готовы к таким изменениям.

"Дети — готовы. Это взрослые тормозят", - сказал Билли.

"Золушку" планируют снять в формате мюзикла, а продюсерами станут Джеймс Корден и Лео Перлман. На роль главной героини рассматривают кубино-американскую певицу Камилу Кабельо.

Напомним, что Билли Портер является лауреатом премий "Тони", "Грэмми" и "Эмми", а также двукратный номинант на "Золотой глобус" за свою роль в сериале "Поза".

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