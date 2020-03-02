Дженнифер Лопес рассказала про "Стриптизерш" и надежды на "Оскар"

Актриса и певица встретилась с Опрой Уинфри в Лос-Анджелесе

Дженнифер Лопес дала откровенное интервью известной телеведущей Опре Уинфри во время Oprah 2020 Vision Tour в Лос-Анджелесе. И призналась, что была очень разочарована, не получив номинацию за фильм "Стриптизерши". Об этом пишет Oprah Magazine.

Актриса и певица призналась, что всерьез рассчитывала на номинацию на "Оскар" за фильм "Стриптизерши" режиссера Лорин Скафарии, продюсером которого она выступила и в котором исполнила одну из главных ролей – стриптизерши и мошенницы Рамоны.

"Было так много сообщений в прессе: фильм будет номинироваться… она вот-вот получит номинацию, а когда это не произошло, я почувствовала разочарование", - призналась Джей Ло.

Фото: Instagram Jlo

"Стриптизерши" были номинированы на многие кинопремии, в некоторых фильм одержал победу. Джей Ло отдельно упомянула номинацию на "Золотой глобус" как "лучшая актриса второго плана". Интересно, но она также номинирована (уже традиционно) на "Золотую малину", знаменитую антипремию, награждение которой состоится 14 марта.

Но певица сказала, что постаралась справиться с негативными эмоциями, вспомнив все хорошее, что с ней произошло за последнее время: эпохальный выход на шоу Versace в культовом платье, концертный тур по всей Америке, выступление на Super Bowl вместе с Шакирой.

Кстати, за последнее Джей Ло также критиковали, обвинив в том, что шоу вышло "слишком сексуальным". Но певица заявила, что запретила себе расстраиваться по этому поводу, ведь "шоу вышло потрясающим и собрало огромное количество положительных отзывов".

Как ранее писал Фокус:

Дженнифер Лопес снялась для обложки Vanity Fair и рассказала о мечтах. Она призналась, что хотела бы больше сниматься в фильмах, и, сыграв в фильме "Стрипизерши", теперь не отказалась бы от роли в боевике или картине про супергероев.