Из-за коронавируса: в Монако отменили знаменитый "Бал роз", основанный Грейс Келли

Это случилось впервые за 66 лет

Из-за пандемии коронавируса отменили одно из главных светских событий этой весны – знаменитый "Бал роз", основанный Грейс Келли в 1954 году. Об этом пишет Daily Mail.

Бал должен был пройти 21 марта, но теперь в княжеском доме заявили, что событие переносится на неопределенный срок.

Мероприятие обычно посещают все члены княжеской семьи Монако, члены других королевских домов, известные актеры и модельеры. Так, много лет подряд на бал приезжал Карл Лагерфельд и именно он разрабатывал концепцию последних пяти мероприятий.

Карл Лагерфельд и Чак Берри на "Балу роз"/Фото: Tatler

На балу собирают деньги для благотворительного Фонда Грейс Келли. Каждый год тематика бала меняется, но неизменными остаются розы – их для украшения столов и бального зала используют более 25 тысяч.

Грейс Келли на "Балу роз" в 70-х годах прошлого века/Фото: Palaise Princier de Monaco

Действуют строгие правила для гостей – для мужчин смокинг, черный галстук-бабочка и белая сорочка. Для дам – обязательно длинное вечернее платье.

Члены княжеской семьи Монако на балу

Подготовка к балу

Мероприятие начинается с ужина, потом живое выступление известного музыканта и вечеринка с салютом.

Ранее шведский король отменил торжественный ужин, а члены британской королевской семьи приняли решение отказаться от рукопожатий.

Как ранее писал Фокус:

Из-за коронавируса Covid-19 под угрозой срыва оказалась самая ожидаемая свадьба этого года. Британская принцесса Беатрис запланировала на 29 мая свою "королевское" бракосочетание, однако родственники ее бойфренда, итальянского застройщика Эдоардо Мапелли-Моцци попросту не смогут прибыть на торжество из Италии.