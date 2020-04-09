Сейчас певица встречается с ІТ-предпринимателем Майклом Полански

34-летняя певица Леди Гага появилась на обложке издания InStyle в экстравагантном розовом свадебном наряде и дала откровенное интервью, в котором призналась, что готова выйти замуж и родить детей. Об этом пишет Daily Mail.

Леди Гага призналась в интервью, что сейчас считает брак целью своей жизни. И настроена, чтобы выйти замуж и завести детей. А также снялась в фотосессии, на которую стилистов вдохновил ее стил в общем и ее последний клип на песню Stupid Love, который певица презентовала месяц назад. Сейчас она соблюдает карантин и не покидает свое имение в Лос-Анджелесе. Певица призывает всех своих поклонников также соблюдать самоизоляцию и не подвергать себя опасности из-за коронавиурса.

Фото: InStyle

"Я с нетерпением жду возможности стать мамой, - сказала певица. - Это же невероятно, внутри тебя растет человек, а потом он рождается и твоя задача поддерживать в нем жизнь".

Изменить свою жизнь Леди Гага решила после знакомства с Майклом Полански в 2019 году. Майкл – выпускник Гарварда, IT-предприниматель и руководитель Parker Group — компании сооснователя Facebook Шона Паркера. Кроме того, он является одним из основателей Института иммунотерапии рака имени Паркера, который сотрудничает с ведущими иммунологами и онкологическими центрами страны. Леди Гага долго скрывала эти отношения, однако теперь у нее в соцсетях полно совместных с Майклом фотографий, которые она подписывает "моя дурацкая любовь" и "ты - лучший".

Впрочем, у певицы есть и другие цели. "Брак. Больше музыки, больше фильмов и больше благотворительных проектов", - отметила Леди Гага. Она ранее упоминала, что хочет финансировать команду врачей, которые займутся исследованиями хронической фибромиалгии, болезни, которой страдает сама она и еще 4% населения Земли. Среди людей с этим диагнозом в семь раз больше женщин, чем мужчин. Больные этим недугом страдают от бессоницы, синдрома повышенной усталости, потери памяти, а также нарушений концентрации внимания.

Причины фибромиалгии на данный момент науке неизвестны. Существует предположение, что во многих случаях фибромиалгия появляется после физического или эмоционального стресса.

Как ранее писал Фокус:

Британский блогер Кевин Фрешуотер в рамках своего шоу "Закончи песню" попросил случайную прохожую в лондонском метро исполнить хит Леди Гаги Shallow из фильма "Звезда родилась". Женщина согласилась и спела даже лучше автора.