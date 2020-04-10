Умер актер Дитер Лазер, сыгравший злодея в "Человеческой многоножке"
2020-04-10 18:50:01
Актеру было 78 лет
В Германии скончался актер Дитер Лазер, известный по роли доктора Хейтера из "Человеческой многоножки" Мантрида из культового сериала "Лексс" и профессора Блеттхена из "Лесного царя". Об этом пишет The Sun.
78-летний немецкий актер умер еще 29 февраля, но о его смерти стало известно только сейчас, когда об этом написал Том Сикс, автор сценария и режиссер трилогии "Человеческая многоножка".
"Я в шоке, Дитер скончался. Он был уникальным человеком и культовым актером. Я так чертовски горд, что мы создали поп-культуру вместе. И хотел бы сделать еще много фильмов вместе… Покойся с миром, друг мой, ты будешь жить вечно на экране!", - написал Сикс.
Том Сикс и Дитер Лазер/Фото: Der Spiegel
За роль безумного доктора Хейтера Дитер получил премию Fantastic Fest в номинации "Лучший актер".
В последнее время Дитер почти не снимался. Жил в Берлине вместе с женой Ингой.
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