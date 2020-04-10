Умер актер Дитер Лазер, сыгравший злодея в "Человеческой многоножке"

Актеру было 78 лет

В Германии скончался актер Дитер Лазер, известный по роли доктора Хейтера из "Человеческой многоножки" Мантрида из культового сериала "Лексс" и профессора Блеттхена из "Лесного царя". Об этом пишет The Sun.

78-летний немецкий актер умер еще 29 февраля, но о его смерти стало известно только сейчас, когда об этом написал Том Сикс, автор сценария и режиссер трилогии "Человеческая многоножка".

"Я в шоке, Дитер скончался. Он был уникальным человеком и культовым актером. Я так чертовски горд, что мы создали поп-культуру вместе. И хотел бы сделать еще много фильмов вместе… Покойся с миром, друг мой, ты будешь жить вечно на экране!", - написал Сикс.

Том Сикс и Дитер Лазер/Фото: Der Spiegel

За роль безумного доктора Хейтера Дитер получил премию Fantastic Fest в номинации "Лучший актер".

В последнее время Дитер почти не снимался. Жил в Берлине вместе с женой Ингой.

Как ранее писал Фокус:

В 76 лет в словенской Любляне скончался немецкий художник Франк Уве Лайсипен, более известный как Улай. Причиной смерти указывают осложнения, вызванные лечением рака. Улай долгое время был партнером известной художницы Марины Абрамович.