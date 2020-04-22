В Италии продают уникальную полицейскую Феррари 1960-х годов

Машину использовали, чтобы ловить преступников на быстрых автомобилях

В Италии на аукционе продают, возможно, самую редкую, самую элегантную и самую крутую полицейскую "тачку", на какой когда-либо ездили копы. Ferrari 250 GTE Series II выпуска 1962 года одна из двух машин, которые запросила полиция, чтобы преследовать преступников на быстрых автомобилях. Об этом пишет Daily Mail.

В начале 1960-х годов в Риме было совершено огромное количество преступлений, после которых преступники скрывались на быстрых машинах. Полиция угнаться за ними не могла и в этих погонях обычно сходила с дистанции, а правонарушители выходили победителями. Более того, они даже нанимали профессиональных водителей, знающих город, которые тренировались на трассе под Римом.

Выставленная на продажу Ferrari служила римской полиции целых шесть лет. Еще одна такая же машина была разбита в погоне после нескольких недель эксплуатации. Были обучены четверо полицейских, которых и допустили за руль. Среди них – известный римский правоохранитель Армандо Спатафора, который задержал немало "плохих парней" (на фото - крайний справа). Среди преступников того времени считалось делом чести уйти от погони, когда преследованием занимался именно он. Однако удавалось это очень немногим.

Продает уникальную машину, сохранившую оригинальные детали и элегантный салон, автомобильный дилер из Милана Girardo & Co. Цена будет сообщена покупателю.

Однако за последние три года на известных аукционах вроде RM Sotheby's и Bonhams были проданы несколько таких же Ferrari и каждая обошлась новым хозяевам не менее чем в полмиллиона евро. Эксперты предполагают, что этот экземпляр будет продан за сумму намного выше.

Как ранее писал Фокус:

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