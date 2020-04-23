Для такого мероприятия первая леди США выбрала не совсем удобный наряд

Вчера в мире отмечали День земли. По этому поводу возле Белого дома состоялась церемония посадки деревьев. В ней приняли участие президент США Дональд Трамп с женой Меланией Трамп.

Об этом сообщает Independent.

Супруги посадили клен на южной лужайке у Белого дома. Вместе с ними в церемонии посадки дерева также приняли участие вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен.

Стоит отметить, что 49-летняя Мелания Трамп для посадки дерева выбрала не совсем удобный наряд. На ней был оливковый плаще от бренда британской певицы и дизайнера Витории Бекхэм (Victoria Beckham) и туфли от Manolo Blahnik.

Следует отметить, что при посадке дерева Трампы не соблюдали правила карантина: они были без защитных масок и перчаток, а также не держали социальное дистанцирование.

Как ранее писал Фокус:

34-летняя жительница Великобритании провела официальную церемонию бракосочетания с деревом в парке Римроуз Вэлли в пригороде Ливерпуля. Женщина также официально изменит свою фамилию на Элдер, от английского Elder – Бузина.

Сенат Филиппин рассмотрит законопроект, согласно которому все школьники за годы обучения должны высадить по 10 деревьев. Так правительство пытается смягчить плачевные последствия нелегальной вырубки лесов и сформировать экологическое мировоззрение у подрастающего поколения.