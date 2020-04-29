Ирфан Хан умер: звезда фильмов "Жизнь Пи" и "Миллионер из трущоб" скончался в Индии

2020-04-29 14:07:14

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53-летний актер скончался от кишечной инфекции

Ирфан Хан (известный болливудский актер, звезда фильном "Жизнь Пи", "Миллионер из трущоб") скончался в индийском Мумбаи. Его госпитализировали с кишечной инфекцией ранее на этой неделе. Об этом пишет Deadline.

Ирфан Хан дебютировал в Болливуде в 1988 году. Однако мировая известность пришла к нему после съемок в фильме "Воин" режиссера Асифа Кападии.

Ирфан Хан сыграл в таких фильмах, как "Миллионер из трущоб", "Жизнь Пи", "Парк Юрского периода", "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Новый человек-паук", "Инферно", "Ланчбокс".

В "Миллионере из трущоб" 2008 года актер сыграл роль инспектора полиции, который оказал решающее влияние на главного героя. 

Ирфан Хан, Миллионер из трущоб

Ирфан Хан в фильме "Миллионер из трущоб"

В фильме "Жизнь Пи" 2012 года, который критики называли одним из лучших фильмов года, он сыграл роль взрослого главного героя, Пи Пателя, который рассказывает писателю Янну Мартелю свою историю. 

Ирфан Хан, Жизнь пи

Ирфан Хан в фильме "Жизнь пи"

Также Ирфан Хан запомнился ролью эксцентричного миллиардера Саймона Масрани в блокбастере "Парк Юрского периода".

Ирфан Хан, Парк Юркского периода

Ирфан Хан в фильме "Парк Юркского периода"

В 2018 году у актера была диагностирована редкая форма рака и он приостановил съемки, посвятив время лечению и своей семье. "Я верю, я излечусь", - говорил он индийским таблоидам.

Мать актера не смогла присутствовать на похоронах из-за правил карантина. У Хана осталась жена и двое сыновей.

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