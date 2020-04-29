Ирфан Хан умер: звезда фильмов "Жизнь Пи" и "Миллионер из трущоб" скончался в Индии

53-летний актер скончался от кишечной инфекции

Ирфан Хан (известный болливудский актер, звезда фильном "Жизнь Пи", "Миллионер из трущоб") скончался в индийском Мумбаи. Его госпитализировали с кишечной инфекцией ранее на этой неделе. Об этом пишет Deadline.

Ирфан Хан дебютировал в Болливуде в 1988 году. Однако мировая известность пришла к нему после съемок в фильме "Воин" режиссера Асифа Кападии.

Ирфан Хан сыграл в таких фильмах, как "Миллионер из трущоб", "Жизнь Пи", "Парк Юрского периода", "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Новый человек-паук", "Инферно", "Ланчбокс".

В "Миллионере из трущоб" 2008 года актер сыграл роль инспектора полиции, который оказал решающее влияние на главного героя.

Ирфан Хан в фильме "Миллионер из трущоб"

В фильме "Жизнь Пи" 2012 года, который критики называли одним из лучших фильмов года, он сыграл роль взрослого главного героя, Пи Пателя, который рассказывает писателю Янну Мартелю свою историю.

Ирфан Хан в фильме "Жизнь пи"

Также Ирфан Хан запомнился ролью эксцентричного миллиардера Саймона Масрани в блокбастере "Парк Юрского периода".

Ирфан Хан в фильме "Парк Юркского периода"

В 2018 году у актера была диагностирована редкая форма рака и он приостановил съемки, посвятив время лечению и своей семье. "Я верю, я излечусь", - говорил он индийским таблоидам.

Мать актера не смогла присутствовать на похоронах из-за правил карантина. У Хана осталась жена и двое сыновей.

Как ранее писал Фокус:

В Германии скончался актер Дитер Лазер, известный по роли доктора Хейтера из "Человеческой многоножки" Мантрида из культового сериала "Лексс" и профессора Блеттхена из "Лесного царя".